“Sé inteligente, no opines de mí, idiota”: Anita Alvarado se lanza contra Daniela Aránguiz tras hablar de su exesposo japonés, Yuji Chida

Anita Alvarado no se guardó nada y nuevamente se lanzó en contra de Daniela Aránguiz tras escuchar sus dichos en el programa “Sígueme”.

Todo comenzó cuando el panel del programa de farándula se encontraba analizando los dichos de su exesposo, Yuji Chida, quien tras su salida prisión exige que la emprendedora le pague una deuda.

Cabe recordar que el exmarido de Anita habló en una entrevista con el medio japonés Asahi Shimbu para hablar de su presente tras salir de prisión en Japón, donde cumplió una condena de 14 años por malversación de fondos, específicamente por su rol en un caso de corrupción que involucraba a la Corporación de Vivienda de la Prefectura de Aomori.

En la conversación apuntó a Alvarado, quien recibió dinero malversado. “Si queda algo de dinero, quiero que lo devuelva y se lo entregue a la gente de la prefectura de Aomori. Eso es lo que le pido ahora”, señaló Chida.

Como era de esperarse, Daniela habló de la situación junto a sus compañeros de programa y desató la furia de la exgeisha chilena.

¿Qué dijo Anita?

Anita Alvarado veía el programa desde Osorno y no dudó en hacer una transmisión en vivo para lanzarse contra su enemiga, otra vez.

“Daniela Aránguiz, cierra tu bocota. Sé inteligente, no opines de mí, idiota. Déjame mandarte un recado: todo se paga en esta vida. Voy a empezar diciéndote ‘enamorada eterna’”, comenzó señalando la exgeisha a través de su cuenta de Instagram.

“Aún le estás llorando los hongos a tu marido, niña por Dios. Un poco de respeto hacia ti. Me das vergüenza como mujer. Cállate la bocota, no hables de mí, entiende. Cuando yo hablo de ti, es porque alguna estupidez has dicho. Eres bien enferma”, agregó.

“No hables estupideces, hablas sin sentido, usa la cabeza, usa lo poco que tienes en esa piojera. Te estás metiendo en la pata de los caballos y has tenido mucha suerte, pero te queda poco”.

Finalmente, Anita le dijo a Daniela que: “Ten un poco de dignidad, estás desesperada (…) arrastrada. Yo sí tengo argumento, no como tú. Pobre mierda, pedazo de caca, eso tienes. Preocúpate de los tuyos, qué vergüenza. Alguien de tu familia que agarre de las mechas y te diga que no te metas donde no debes”, afirmó.

“No te creas la sabia, porque eres la más tonta. Te contratan por tonta”, cerró.