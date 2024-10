“Vamos a hacer una farándula súper profesional”: Michael Roldán habló sobre lo que será Only Fama

Es sabido por los fieles amantes de la prensa rosa y por los seguidores del espectáculo nacional acerca de la nueva apuesta de corte farándula que emitirá Mega a través de sus pantallas, bautizada como Only Fama. Este espacio tendrá su debut el próximo viernes 25 de octubre luego de Meganoticias Prime.

Este lanzamiento del género que hará el canal con casa televisiva en Vicuña Mackenna, Ñuñoa, será conducido por Francisca García-Huidobro, conocida como la Dama de Hierro. Además, junto a ella habrá cuatro profesionales de la industria con una vasta carrera en el rubro, como lo son Daniela Aránguiz, Mariela Sotomayor, Michael Roldán y Paula Escobar.

Precisamente uno de estos comentaristas, quien actualmente trabaja en Sígueme (TV+) y en Gran Hermano Chile (Chilevisión), Michael Roldán, conversó con Publimetro sobre la fresca y novedosa llegada de este proyecto a la pantalla chica .

Respecto al valor agregado con el que contará ‘OF’, sostuvo que “más que farándula dura, lo que nosotros vamos a hacer es una farándula súper profesional. Y eso tiene que ver, justamente, con uno de los elementos diferenciadores; no estoy diciendo que el resto de la farándula no sea profesional, para nada... de hecho yo trabajo en un programa que va de lunes a viernes que es el Sígueme, pero la gran diferencia con Only Fama es la capacidad de un equipo periodístico”.

Y ahondando en el significado que le da a los profesionales que estarán detrás de cámara, Roldán detalló que “el tener el respaldo de un equipo periodístico que está súper bueno, que es súper potente, el que vuelvan los grandes reportajes de farándula a la televisión con este regreso de la farándula al prime me parece que es uno de los elementos más importantes , a eso sumándole que son personalidades en un panel que jamás habías visto, con opinión, con ganas, con un criterio sobre las cosas, esos pensamientos tan dispares, me imagino yo, va a generar un debate súper rico, súper constructivo para la gente de ver distintos puntos de vista, y anclado en un equipo periodístico que entregue un reportaje, que entregue información, me parece que esos son los elementos principales de Only Fama” .

La invitación de Michael para sintonizar Only Fama

El exrostro de Intrusos (2011) apunta no solamente a quienes suelen consumir este tipo de programas, sino que también a aquellas personas que les gusta ver conversaciones en televisión: “Creo que la farándula evoluciona y nosotros queremos utilizar casos de la farándula y ejemplos para hablar de temas sociales también. Queremos lograr que la gente en la casa se sienta con una voz”.