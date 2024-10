Fran Walker contó cómo le explicó a su hijo sobre su trabajo como actriz: “Le dijimos que estamos en la tele como Pocoyó”

La actriz Francisca Walker prefiere mantener su vida privada en su intimidad. Ya con 10 años de carrera en televisión no es novata a la exposición, y a la necesidad de doble filo de las redes sociales. Por lo mismo, su perfil de Instagram está dedicado exclusivamente a su trabajo, sin exponer su relación con el actor Mario Horton y al pequeño de 3 años que comparten.

“Yo no expongo a mi hijo, ni a mi familia, ni mi relación en redes sociales. Porque creo que hay que ser cuidadosos del espacio privado”, comentó en una entrevista con la revista YA.

No obstante, su pequeño sabe que el trabajo de sus padres se exhibe en la pantalla chica. “Le dijimos que estamos en la tele, como el personaje Pocoyó”, contó.

“Tenemos que mostrarles el oficio de los papás a los niños con naturalidad. Y si eso implica ser una figura pública, que lo entienda y mostrarle los límites”, agregó.

Como tanto su pareja como ella trabajan en la televisión, estas decisiones son más fáciles de tomar. “Ambos conocemos esto y sabemos de lo que estamos hablando. No tenemos que explicarle al otro cómo funcionan estas cosas y se raya la cancha con conocimiento de causa”.

Francisca Walker y Mario Horton – Instagram

El doble filo de las redes sociales

La exposición es parte de su trabajo, e incluso mantener un perfil de Instagram debido a que esto sirve para que sus empleadores ratifiquen el atractivo para la audiencia la figura de Francisca Walker como actriz. “Tengo un amor-odio con Instagram”, partió sobre la cuenta que mantiene con 436 mil seguidores.

“Como todo el mundo, a veces me quedo pegada viendo cosas, pero me da rabia porque nunca gano nada, fuera de algunos consejos de crianza o de coach de actuación. Lo veo estrictamente para mostrar mi trabajo e interactuar con mis seguidores. Pero no soy muy buena para hacerlo, me cuesta recordarlo. A veces pienso que debería poner más atención”, agregó.

Al especificar la importancia de mantener un perfil de Instagram, ella señaló que “hoy las plataformas también revisan cuántos seguidores tienes antes de contratarte. Que me parece un error, pero es así.”

“Lo hacen porque las series tienen que ser vistas y ser financiadas, y es más fácil con una persona que ya es conocida en redes sociales por sí sola. Pero es una lógica que en términos artísticos no hace mucho sentido”, explicó la actriz.