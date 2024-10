“Lo viví muy en silencio, muy en solitario”: Soledad Onetto se sinceró y reveló cómo enfrentó la pérdida de su bebé

Soledad Onetto recordó uno de los momentos más duros de su vida y fue cuando perdió a su bebé mientras se encontraba embarazada, revelando cómo pudo sobrellevar esta situación.

Cabe recordar que fue en diciembre del 2021 cuando la periodista de Canal 13 comunicó en redes sociales la dulce noticia de que se convertirían en padres con su pareja, el abogado Andrés Barrios. Sin embargo, semanas más tarde, el nacimiento no llegó a concretarse.

“El embarazo no pudo avanzar con toda la pena que eso significa (y que tantos padres conocen)”, señaló en aquel entonces.

No obstante, la vida le dio una segunda oportunidad a Soledad Onetto para ser madre y quedó embarazada nuevamente. Su hijo Borja llegó a este mundo el 2023 y ya tiene ocho meses de edad.

El duro momento de Soledad

El camino no fue para nada fácil, así lo confirmó la periodista en una conversación en el podcast “Más que titulares”, donde entregó detalles de cómo enfrentó el proceso de la pérdida de su embarazo.

“Lo viví muy en silencio, muy en solitario, porque decidí vivirlo así”, aclaró, agregando “mucho se habla de la infertilidad, de lo que cuesta, pero poco se habla de la cantidad de pérdidas en el proceso”.

“Yo diría que lo viví en solitario, porque cada uno tiene en la pareja un proceso, como bien me lo dijo un amigo que se le murió su hija, una cosa horrorosa, me dijo: ‘Sole, los duelos son en naves aparte, tienen el mismo cause del río, pero navegan diferente’”.

En esa línea, Soledad reveló cómo junto a su pareja enfrentaron este inesperado giro en la historia: “En mi nave era en solitario, la verdad es que quise estar en silencio, no quería hablar mucho, te estoy hablando de personas cercanas, no públicamente. Quería vivirlo como lo viví y tratar de procesarlo”, expresó.

De hecho, aseguró que “probablemente, la nave de Andrés (Barrios) avanzaba más rápido, en el sentido de que volviéramos a intentarlo, y la mía más lenta”.

“Finalmente, avanzamos juntos y el resultado está aquí junto a nosotros”, sentenció Soledad Onetto, quien finalmente comentó que está muy feliz con Borja en su vida.