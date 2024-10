“Pueden irse directo a la...”: Polimá Westcoast se descargó en contra de Julio César Rodríguez y “LaJunta”

El cantante urbano Polimá Westcoast anunció en su cuenta de Instagram que realizará un concierto gratuito en la plaza de Chacabuco en la comuna de Independencia este viernes 24 de octubre a las 19:30 horas. Sin embargo, esta presentación trajo consigo una controversia.

La cuenta de Instagram de LaJunta Plus aseguró que el concierto que dará el intérprete de “Ultra Solo” formará parte de un cierre de campaña para el candidato de derecha a alcalde de dicha comuna, Agustín Iglesias. “¿Crees que Poli debió haber transparentado el contexto de su show?”, plantearon la pregunta. Un afiche del candidato anunciando el show del cantante circuló en redes sociales.

Polimá inmediatamente reaccionó ante esta afirmación. “¿Lo hacemos o no lo hacemos? Yo voy a cantarle a ustedes. Yo no formo parte de ningún partido político y tampoco creo en las autoridades. Mucho menos en asesinos del pueblo... ¡Ustedes deciden!”, escribió en los comentarios de la publicación.

“Yo voy a cantar pa’ mi pueblo”

Él aclaró que no está apoyando la candidatura de ninguna persona que esté postulando a un cargo municipal. “Yo no formo parte de ningún partido político y no creo en las autoridades. A mí no me metan en weas, que mucho me ha costado llegar a donde estoy”, partió.

“Yo voy a cantar pa’ mi pueblo, a sacarlos un rato de lo que sea que estén pasando. Jamás voy a apoyar a la oscuridad, yo soy pura luz. Sentía que es un buen espacio para entregarle un micrófono al pueblo y dejar que el pueblo hable, y haga sus descargos”, agregó.

Ante estas acusaciones, él recordó su rol durante el estallido social que movilizó a gran parte de la población. “Ahí yo estaba metido en el estallido social luchando a la par, realizando actividades, conciertos gratuitos y utilizando mis redes para promover la injusticia que estamos viviendo y ¿Ahora se les olvida?”, cuestionó.

“Así son los giles cul****, parece que hay que acostumbrarse a eso. A vivir en un país lleno de weones chaqueteros, estamos en una bomba de tiempo que pronto va a explotar de nuevo. Miren que descargándose conmigo los culi*** cuando están hasta el cuello con crímenes reales, violaciones y pa’ qué sigo. Yo no creo en este sistema culiao mucho menos en la justicia de este país”, añadió.

Su descargo en contra de JC Rodríguez y LaJunta

Esto no se quedó ahí ya que el cantante decidió arremeter en contra de “LaJunta”, “LaJunta Plus” y Julio César Rodríguez, tras la publicación de esta información. “La gente de ‘LaJunta’ y ‘LaJunta Plus’ que se llenan los bolsillos a raíz de los artistas pueden irse directo a la CTM porque jamás han apoyado al pueblo”, lanzó.

“Son puros cuicos culi*** que nacieron con todas las oportunidades del mundo. Los giles culi*** son todos falsos, y no les crean cuando dicen que les importa la música chilena, si de eso viven los hijos de p***. ¿Qué wea quieren convertirme en el más odiado? Están bien equivocados”, continuó.

“Y no crean en ‘LaJunta’ ni’ LaJunta Plus’ que hace rato vienen llenándose los bolsillos con los artistas y no saben los weones que están detrás de todo eso. Pueden irse directo a las CTM, todos y cada uno, incluyendo al JC que se hace pasar del pueblo, el cul*** para quedar bien con todos”, añadió el cantante.

“Estuvo bueno que pasara esto para que se destape la olla y vean a los ídolos que tienen. Cualquier millones ganan con las marcas que no voy a mencionar y $0 pesos para los artistas emergentes y todo aquel que pase por su programa cul***”, se descargó.

Finalmente, Polimá Westcoast señaló que “yo voy a ir a muerte con mi gente y todo es por mi gente que me dio la vida. No por ustedes giles ctm de las páginas. Yo mismo voy a ser el show por mi cuenta gratuito, donde ustedes quieran, ¿Creen que me lleno los bolsillos de esto?”.

