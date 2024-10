“Quedamos al final en buena onda”: Miguel Martínez se sinceró respecto a su relación con Antonia Casanova

Estamos a menos de 24 horas para comenzar con la transmisión de la final de Gran Hermano Chile 2024. Esta segunda temporada que comenzó el pasado viernes 12 de julio, luego de poco más de tres meses, llega a su fin.

Y es que, lo que el año pasado duró cerca de 6 meses, cuando fue ganadora la bailarina de 28 años Constanza Capelli, en esta oportunidad tuvo casi la mitad de tiempo en la pantalla chica. Parte de esto se debe a la baja recepción que tuvo en el público a raíz de, entre otros factores, las diversas modificaciones en el formato original del reality, las constantes renuncias de jugadores, y además, por una serie de denuncias que recibió Chilevisión ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

El último participante que fue eliminado democráticamente por la decisión del público fue Felipe Thompson, quedando así solamente los tres finalistas dentro del encierro: Michelle Carvalho, Pedro Astorga y Waldo Villarroel.

Precisamente, uno de los más recientes en abandonar el juego ha dado harto que hablar tras su salida: Miguel Martínez . El jugador español ha dado distintas declaraciones, partiendo en el panel de Gran Hermano, respecto a la relación que mantuvo en “La casa más famosa del mundo” con Antonia Casanova .

Lo que hace días era todo color de rosas, hoy se nubló, puesto que tras llegar a Chile después de su eliminación, en una dinámica de preguntas con el área digital de CHV, Martínez manifestó su sentir luego de que Casanova reingresara a la casa, algo que ya no seguiría siendo así: “La verdad que me sorprendí, porque llevé sin verla, creo que fue, un mes y una semana, y al verla me generó esa ilusión, esas ganas de volver a estar con ella, sentirle cerca, apapacharla”.

Pero en esta jornada de mitad de semana, el europeo de 26 años confirmó que los planes amorosos junto a Antonia ya no van. En un contacto que tuvo con el espacio digital de Directv GO –All Access– detalló que “la vi ayer... no pasó nada. Fui solo para conversar con ella. Quedamos al final en buena onda”.