“¿Se vieron con la bandida?”: Íñigo López se refirió por primera vez a su quiebre con Scarlette Gálvez

Íñigo López se refirió por primera vez a su relación con Scarlette Gálvez, más conocida como “Eskarcita”, después de haber protagonizado un polémico encuentro con Camila Power y Karina Jerez.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que exparticipante de “Gran Hermano” ingresó nuevamente a la casona como invitado. Sin embargo, durante la fiesta se dio un beso triple con sus compañeras y habría provocado el término con la influencer.

Ahora, mediante un video en su cuenta de TikTok, el exjugador dio a entender que Eskarcita lo “pateó”, de una manera muy literal.

“Hermanito Íñigo, ¿se vieron con la bandida?”, le preguntó un amigo detrás de cámaras, mientras que López se abrochaba las zapatillas de fútbol en una cancha.

“Sí, hermano... no me digas nada”, respondió López, haciéndose el afectado. “No hablamos nada, ni nos vimos”, reveló.

“¿Y qué pasó entonces?”, consultó nuevamente su amigo. “Me agarró y me hizo así”, constestó el exjugador de “Gran Hermano” pateando la pelota.

Las palabras de Eskarcita

Cabe recordar que la semifinalista de la primera temporada del reality de CHV ha hablado en dos ocasiones de la situación, dando a entender que no perdonaría a Íñigo por su actuar dentro de la casa.

PUBLICIDAD

La primera fue cuando se encontraba en su programa “Espiando la Casa”, en donde comentó: “Me vio la cara. Me fue infiel, yo lo considero infidelidad, con beso triple y con la ex. Y encima cobrando sentimientos, haciéndose el hue… ¡No supiste valorarme, no te importó como me sintiera y todo cae por su propio peso!”.

Posteriormente, Gálvez fue invitada al panel de “Gran Hermano” pero rechazó la oferta, y en su lugar le mandó un mensaje a Michael Roldán.

“Más que molesta, estoy decepcionada. La cagó, no pretendo seguir, que me vea la cara y pase algo más grave el día de mañana”, expresó la joven.

De igual manera, afirmó que ya no veía a López como alguien en quien pudiera confiar: “Con lo que vi este fin de semana, me queda súper demostrado la persona que es él y no es alguien que quiera tener a mi lado”.