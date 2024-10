“Es una lata que a una persona que viene recién llegando”: Pancho Rodríguez quiso eliminar a Faloon Larraguibel de “¿Ganar o Servir?” pero no resultó como esperaba

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Pancho Rodríguez tuvo que tomar una difícil decisión y tuvo que eliminar a uno de sus compañeros del encierro. Sin embargo, todo le salió al revés.

Todo comenzó cuando Karla Constant y Sergio Lagos llegaron al encierro de Canal 13, donde revelaron que el participante debía decidir quién de los jugadores debía abandonar la casa.

En primera instancia, Pancho aseguró que “no soy nadie para eliminar a alguien a dedo”. Sin embargo, eligió a Faloon Larraguibel como su eliminada.

“Voy a utilizar la forma que usó esa persona para darme su argumento cuando me lo dijo, porque me dijeron ‘si tengo que sacarme cualquier piedra del camino, lo voy a hacer, por eso te nomino a ti para que vayas a duelo’. Mi voto va para Faloon”, argumentó.

Por su parte, la exchica Yingo no se tomó para nada bien esta decisión: “Me da mucha lata, porque no está siguiendo esa línea de coherencia, sería muy fácil eliminarme en una competencia y no tirarse altiro con los más fuertes. Así son las reglas del juego”, expresó, asegurando que había un poco de influencia de su grupo en la decisión.

“Es una lata que a una persona que viene recién llegando, se le dé la potestad de esto”, añadió la comunicadora.

Acto seguido, Karla recordó que la principal motivación de Faloon dentro del encierro eran sus hijos, a quienes les quería dar una mejor calidad de vida y tener una casa propia para ellos.

Larraguibel decidió no emitir palabras, tras lo cual Botota intervino: “Debería haber sido más coherente y por último haberme escogido a mí”, pues le habría dicho a Pancho que lo eligiera.

“Encuentro que la Faloon es la mujer chilena que puede llegar a una semifinal junto con Daniela”, añadió el transformista, indignado.

Un giro inesperado

Después de que todos los jugadores hablaran de la situación, Constant destacó que “no todas las eliminaciones son en el campo de juego, por más que les parezca justo o injusto. Hoy día Faloon lamentablemente esta en esta situación”.

“Esto es una decisión que a cualquiera de ustedes no hubiese sido fácil, para nadie, y si me voy de este reality me voy a ir compitiendo y si gano, también (...) Me tocó esta huea y tuve que hacerle frente no más”, intentó defenderse Pancho de las críticas de sus compañeros de encierro, quienes encontraron injusta la situación.

Acto seguido, los animadores revelaron la verdad detrás de esta dinámica tras abrir el segundo cofre que tenían frente a ellos.

“Este juego de honestidad fue una prueba más para ver quién es quién en esta competencia. La decisión que ha tomado Pancho no tendrá como consecuencia la eliminación de Faloon”.