“La comprendo, entiendo la rabia”: Cami Andrade aclaró que empatizó con el sentir de Carla Jara tras quiebre con Kaminski

Camila Andrade estará como invitada en “Podemos Hablar”, en donde hablará sobre su actual relación con Franciscko Kaminski y revelará que empatizó con Carla Jara ante la situación.

En primera instancia, la exparticipante de “Gran Hermano” habló sobre el inicio de su relación: “Quizás en un comienzo, me costó asumir que efectivamente me estaba pasando algo, que estaba sintiendo algo, asumir que era algo más que una amistad. De ahí en adelante ocurre esta situación que nadie hubiese querido para nada.

“Y esto para ti, ¿esta relación empezó cuando Francisco estaba con Carla, o esperaron?”, le preguntó Julio César Rodríguez, el animador del programa.

“No, nosotros no tuvimos algo cuando ellos estaban emparejados. Ni yo en una relación, ni el emparejado o con su matrimonio andando”.

Según las palabras de Camila, en ningún momento hubo una infidelidad ni ella se interpuso en la relación.

“Nosotros no tuvimos ni siquiera un contacto físico más allá que un compañerismo de trabajo. Me siento muy segura de eso, me siento tranquila de eso. Del acto, absolutamente nada.

Sobre si ha hecho un mea culpa de la polémica, Andrade comentó que se arrepiente del mal manejo que tuvo de la situación con los medios.

“Mira, yo creo que haber guardado silencio. Es una crisis bien importante. Entonces me criticaron por guardar silencio, después dije voy a salir a hablar y hago una especie de comunicado que pareció un poco ambiguo. Y luego doy esa entrevista que fue como dices tú, que no fue un acierto de mi parte”.

De igual manera, abordó el beso que habría iniciado la polémica farandulera, el cual tuvo lugar en un festival que ella y Francisco conducieron en Puente Alto.

“Fue un error la previa del beso, eso pienso. Yo comprendo que es un coqueteo que puede verse muy diferente de donde se mire, y que puede incluso haber dolido por la otra parte. No es el beso, yo he animado otros festivales, y no es el beso el acto en sí, es la atmósfera que se genera”.

¿Qué pasó con Carla Jara?

Acto seguido, JC le preguntó sobre en algún momento se puso en el lugar de Carla Jara e intentó entender su postura frente a la situación.

“De todas maneras, la comprendo, entiendo la rabia quizás, la impotencia, el no entender, pero yo también creo que hay ciertas cosas que pasan en un matrimonio, que tienen que ver con la pareja y la comunicación y de eso yo no soy parte, nunca fui parte. Pero la comprendo, desde esta humilde tribuna y que se puede ver medio injusta”.

En esa línea, reveló que en un momento sí quiso tener un contacto con ella. “Al comienzo, pero comprendí que no era necesario incluso”.

“Desde el sitio en donde estás, ¿Te gusta ver bien a Carla Jara?”, le preguntó Julio César, haciendo alusión al actual romance de la exchica Mekano con Diego Urrutia y además su retorno a las pantallas de la mano de TVN.

“Sí, ella está feliz, me alegro de que pueda encontrar su felicidad, que pueda amortiguar dolor con amor. Yo estoy en pareja y espero que perdure mucho en el tiempo, pero también como puedo hablar desde la relación desde los demás, menos de ella. Le deseo de todas maneras éxito, amor, abundancia”, sentenció Andrade.