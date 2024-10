“Los realities son las nuevas teleseries de hoy”: Antonella Ríos anticipa su participación en “Palabra de Honor” asegurando que va sin prejuicios

El próximo domingo 3 de noviembre debuta en las pantallas de Canal 13 el nuevo reality show, “Palabra de Honor”, el que tendrá la misión de reemplazar a “¿Ganar o Servir?”, y capturar a la audiencia, y que tiene entre sus concursantes -denominados por la estación de Inés Matte Urrejola como “un grupo de incorregibles”- a la actriz Antonella Ríos, quien se someterá al régimen militar de la academia.

Previo al debut del espacio televisivo, Antonella Ríos conversó con Publimetro.cl sobre el formato al que llega, asegurando entre otras cosas, que no tiene prejuicios.

“Estoy muy contenta, los realities son las nuevas teleseries de hoy, así que feliz de estar en este género… los ven mucha gente y de todo tipo de edades, y se involucran a diario con lo que pasa en sus historias. Yo misma los veo y me entretengo y generan un gran impacto todos los días”, señaló.

En ese mismo sentido, Ríos aseguró que “me gusta la idea de poder estar ahí, es el formato que hoy prima en la televisión, el de mayor éxito y repercusión y donde muchos quieren estar”.

Las posibles críticas por su llegada a un reality show

En tanto, sobre las posibles críticas que pueda tener por llegar a este tipo de espacios siendo una actriz de renombre, Antonella Ríos dijo que “es lograr estar en un lugar que la gente puede cuestionar, pero depende de uno si realmente cumples el objetivo de mostrar lo que quieres mostrar”.

La ex integrante de exitosas telenovelas aseguró en ese sentido que “no tengo prejuicios con ser chica reality. A mí me importa defender quién soy yo y eso es lo que verán de mí en ‘Palabra de honor’”.

Finalmente, al ser consultada sobre si le gustaría volver a las teleseries, Antonella Ríos apuntó que “hoy me gusta más la realidad que la ficción, por eso me gusta más ser conductora y animar. De hecho, animo eventos… pero también terminé con un sabor amargo de las teleseries, porque de un día para otro no me llamaron más. Es la sensación de que me quitaron el camino, no me consideraron más, me pusieron en la misma lista de la Cata Pulido. La duda es que no sé qué pasó, pero ahora me siento más comunicadora que actriz y me gustaría hacer programas en televisión o en la radio a futuro”.