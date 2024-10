“Nadie es más que nadie”: Miguel Martínez entrega mensaje dirigido a quienes sufren de bullying

Este jueves 24 de octubre “La casa más famosa del mundo” en su segunda edición chilena cerrará sus puertas para siempre. Luego de tres meses y un poco más el “ojo que todo lo ve” se irá a descansar para, luego de una remodelación en las dependencias, comenzar con una nueva temporada de Gran Hermano Argentina.

Acerca de los recientes abandonos por parte de miembros de la versión 2024, el antepenúltimo eliminado de las instalaciones bonaerenses fue un chico español de 26 años que se robó varios corazones, tanto fuera como dentro de la casa: Miguel Martínez .

Y fue durante el capítulo del pasado 18 de septiembre cuando el jugador europeo se quebró al contar una parte muy íntima de su vida, puesto que sufrió de bullying: “Yo pasé una adolescencia muy mala y ellos (los padres) fueron los que me ayudaron como a impulsarme. Con 13 años sufrí un bullying muy fuerte y mis padres fueron los que me ayudaron, mucho... mis padres me veían mal, yo estaba demasiado obeso y yo tenía pensamientos muy oscuros: no quería ir al instituto . Me miraba al espejo y lloraba, era muy muy muy difícil para mí y ellos fueron los que siempre me han apoyado”.

Hoy, ya fuera de la casa-estudio, participó en una habitual dinámica del área digital de Chilevisión con cada uno de los participantes a medida que abandonan el juego. Fue en esta actividad en donde el publicista fue impulsado por el periodista del canal, Benjamín Ramonet, para que entregara un mensaje dirigido a aquellas personas que, triste e injustamente, están pasando por una situación similar a la que sufrió Martínez.