“No tengo tiempo para hueo...”: Mario Velasco realizó sus descargos ante ninguneo de Michael Roldán

Al animador de Zona de Estrellas, Mario Velasco, no le cayeron en gracia las palabras que emitió el panelista de Sígueme y Only Fama, Michael Roldán, durante una entrevista con Publimetro.

PUBLICIDAD

El periodista fue consultado respecto al reclamo que realizó Velasco contra los ejecutivos de Mega, a quienes acusó de copiarle la idea, puesto que fue él quien presentó el proyecto piloto al canal para realizar un nuevo programa de farándula junto a Francisca García Huidobro. Programa que debutará este viernes, pero sin su presencia.

Producto de ello, Roldán le bajó el perfil a la participación que iba a tener Velasco, señalando que para él solo era un “coanimador”, palabras que molestaron al gestor del nuevo espacio donde Michael será panelista.

Tras esto, el animador publicó una historia en su Instagram con la foto de la entrevista y escribió: “no tengo tiempo para hueones”, claramente en alusión a Roldán. Imagen que posteriormente borró, pero fue replicada por su compañero Pablo Candia, quien le puso más pelos a la sopa.

En conversación con este medio, Candia explicó que republicó la historia porque “encontré feo ese comentario hacia Mario, creo que decir que ‘era solo el coanimador’ era innecesario, porque uno tiene conciencia también de que ese será el titular de la noticia y se veo feo, sobre todo cuando, como dice él, no tenía mayor información del tema y tampoco había hablado con Mario, entonces, ¿Para qué?...Eso es todo, no tengo nada en contra suyo…”, explicó.

Captura Instagram Pablo Candia (Rodrigo Mejías)

¿Qué dijo Michael Roldán?

“Yo efectivamente grabé un piloto en donde estaba Mario Velasco como coanimador, pero pa’ mí el rol de Mario Velasco era el del coanimador de un piloto. Uno en la tele, y la gente tiene que saber, uno graba muchos pilotos, y no todos los pilotos funcionan”.

Ahondando más en el tema, el rostro de Sígueme detalló que “escuché por ahí que él decía que había llamado a los panelistas... por lo menos a mí no me llamó Mario, entonces yo nunca lo vi ni supe esto que él cuenta, que tenía como un rol, que había metido lucas. Pa’ mí, Mario, era el coanimador de la Fran y nada más dentro del piloto. Yo lo único que puedo decir es que a mí Mario no me llamó. A él lo respeto profesionalmente ene, creo que ha crecido un montón, y como no he hablado con él, prefiero no entrar en ese tema”.