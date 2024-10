Oriana Marzoli en picada contra Botota Fox: “¡La gente te ha votado porque piensa que no tienes el dinero para pagarlo!”

Es la recta final de “Ganar o servir” de Canal 13, pero todavía las peleas siguen a la orden del día. En el último capítulo del reality show, Oriana Marzoli se enfrentó con Botota Fox después de que todos los compañeros escogieron al mejor compañero dentro del encierro.

Ellas dos estaban en la recta final, pero terminó siendo la transformista quien se adjudicó este título. Uno de los votos emitidos para José Miguel Navarrete, molestó profundamente a la venezolana-española.

Pancho Rodríguez, uno de los últimos participantes que se integró al reality, votó por Botota Fox, a pesar de que es parte del grupo de amigos de Marzoli. Ella le reclamó por la lealtad que él le debería tener, y le dijo que le hacía la cruz.

Uno de los argumentos de él para votar por Botota es que “tú has viajado por todo el mundo y yo sé que no te falta un viaje. Justo hoy hablé con la Botota hablamos de Cancún y dijo que nunca ha viajado allá. Sentí que era un buen momento para premiarlo”.

Oriana Marzoli y Botota Fox Captura: Ganar o servir de Canal 13

Los duros dichos de Oriana

Desde la habitación de los sirvientes, Faloon y la aludida estaban escuchando la discusión entre Oriana y Francisco. Por esto, Fox fue a enfrentar a la española de manera burlesca utilizando el “¡Gracias!” de la chica reality.

“Estás muy confundida si crees que eres graciosa. No me hace una p*** gracia. Te estás convirtiendo en una mala persona y creo que no lo eres, no te burles”, lanzó Marzoli.

Botota continuó riéndose y le dijo a Francisco que haga las maletas, pero Oriana se veía afectada hasta las lágrimas por la situación. “¡Me dan ganas de llorar, pero porque yo soy diferente. A lo mejor a ti te suda tu lealtad y la de tus colegas, pero para mí no es así!”, reclamó.

“¡La gente te ha votado porque piensa que no tienes el dinero para pagártela! ¡Esa es la realidad! ¡Yo lloro por lealtad, no por un puto viaje!”, agregó. La comediante le respondió que sí tiene el dinero para costearse el viaje, a diferencia de lo que ha dicho ella.

Fox volvió a la habitación y le comentó a Faloon lo que le dijo, y la exchica “Yingo” le respondió “no puedo creer que te haya dicho eso”, pero la transformista respondió que no le afecta, y recalcó que Marzoli es la primera en burlarse.