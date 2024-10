Pamela Díaz se refirió a la acusación contra Jorge Valdivia: “Muchas víctimas que están en su casa, ahora sí pueden sentarse a hablar”

Dos casos de crímenes sexuales en contra de mujeres están acaparando la discusión pública, y uno de ellos involucra al exfutbolista Jorge Valdivia, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de violación. El día de ayer se dio a conocer una segunda denuncia por el mismo crimen en contra de él.

Al ser un personaje que ha sido parte de la farándula nacional, este caso fue discutido en el programa de espectáculos, “Hay que decirlo”, de Canal 13. Pamela Díaz opinó sobre la renuncia de su abogada, y la llegada de Paula Vial a su defensa.

“A mí me pasó cuando supe del cambio de abogada, a mí me pareció extraño, y la abogada que está relacionada al caso de Nicolás López. A mí como persona me pasa que si alguien tiene esa defensa que debe ser la mejor, es que algo sí pasa”, señaló.

Al evaluar la situación de la segunda denuncia, la animadora comenzó a hablar a título personal sobre qué habría hecho al conocer la reputación del exseleccionado nacional. “Yo no me iría, yo Pamela Díaz, con alguien, si no tengo una confianza, a un departamento sabiendo, más encima, que es una persona como Jorge Valdivia”, contó

“Sabemos que Jorge Valdivia no es una persona muy tranquila. Es un gallo medio desordenado, buena onda, divertido para muchas chiquillas, pero tiene un antecedente de muchas chiquillas con quienes ha salido. Y sabemos la relación que ha tenido con Daniela y con lo que ha pasado con Maite. No es por juzgar, pero uno como mujer va a tener que tener mucho más cuidado con quien te vas”, concluyó.

La valoración positiva de Pamela Díaz

Posteriormente, Pamela Díaz dio a conocer su impresión positiva con el proceso judicial que se ha desarrollado con respecto a la acusación en contra de Jorge Valdivia por violación, especialmente lo que esto puede significar para otras víctimas de delitos sexuales.

“Creo que todo lo que está pasando, lo que estamos hablando, no se habla nunca tan directamente. Si hace que muchas víctimas que están en su casa, ahora sí pueden sentarse a hablar con sus familiares y decir ‘me pasó esto y ahora sí me siento segura porque si en 12, 14 o 24 horas, yo me atrevo a decir que soy víctima, y me creen, me apoyan, me cuidan y funciona (el sistema)’”, rescató.