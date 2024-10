“Tú no tení' que estar en esta tierra”: Naya Fácil compartió un relato de presuntos dichos que habría recibido por parte de Michelle Carvalho

Cuando el contador está casi llegando al cero para la esperada final de Gran Hermano Chile 2024, durante esta jornada de 24 de octubre una conocida creadora de contenido disparó como ametralladora en contra una de las finalistas de “La casa más famosa del mundo”: Michelle Carvalho.

Específicamente, fue Nayadeth Neculhueque, más conocida como Naya Fácil , quien quiso compartir en sus redes sociales un momento incómodo y una suerte de ataque virtual que, supuestamente, habría recibido hace un tiempo por parte de la modelo brasileña.

Estos supuestos dichos que habría recibido Naya fueron a raíz de un condenable hecho que se viralizó por internet en 2019, cuando ingresó a una iglesia en Copiapó y decidió desnudarse al altar del templo.

El mensaje que compartió la influencer en esta jornada

“Yo estoy leyendo mensajes de Twitter (ahora X) y no sé si es bueno seguir leyendo, porque más me enferma, y no es supuestamente, es real . Yo antes tenía un perfil que se llamaba @nayafacilyn –yo he perdido muchos Instagram y entre uno de esos, ese– ¿qué pasó? que una vez yo me pegué el show en Caldera...” , partió narrando la joven de 26 años.

Seguido de esta introducción, Naya Fácil apuntó al contenido del recado que le habría mandado Carvalho: “Esta persona de la cual yo hablo, esta chica me mandó así el mensaje (hace un gesto de gran tamaño) y comentó en una publicación de x página y por DM que por eso (lo que pasó en la iglesia de Caldera) mis papás no me querían, me decía ‘tú no tení' que estar en esta tierra‘ y era su perfil real, el mismo que tiene ahora”.

Por último, la creadora de contenidos que suma más de 2 millones de seguidores entre sus dos cuentas principales, aseguró no tener evidencia de estos comentarios, pues ese perfil de Instagram se lo eliminaron: “Lamentablemente, no tengo pantallazos ni nada, porque ustedes saben lo que pasó con ese perfil de Instagram, pero yo no olvido; yo lloré mucho entre todo el hate que recibió en este tiempo”.