Un perfil de tienda, invitaciones rechazadas y un ultimátum: Nano Calderón recordó el inicio de su historia de amor

Los romances de las celebridades chilenas siempre son objeto de fascinación, y no es la excepción para un hombre que fue famoso incluso antes de que naciera: Nano Calderón, el hijo de la animadora y emperatriz de la farándula, Raquel Argandoña.

A través de sus historias de Instagram, sus seguidores le consultaron sobre cómo inició su historia de amor con su actual pareja, Rebeca Naranjo, con quien lleva una relación de más de 5 años. “Me hablaba desde el Instagram de su tienda y yo pensaba que era una vieja, así que no pescaba”, partió recordando.

“Hasta que una vez pillé el otro perfil y caché que estaba maomeno. De ahí la invitaba para que fuéramos a la playa y (me decía) que no. La invitaba a un hotel un fin de semana y tampoco. La invitaba a carretear y no carretaba”, contó.

Sin embargo, sus negativas no se daban por su desinterés en Hernán, sino que había otro motivo detrás. “Después me dijo que era porque mis invitaciones eran muy cuáticas para no conocernos y que ella hubiese preferido ir a comer. Pero qué wea uno puede ir a comer en un hotel rico en la playa también”, aclaró.

Nano Calderón y su polola

El ultimátum de Nano

Cansado de ser rechazado, él tomó una decisión radical. “Un día estaba terrible curado en el bar más feo que puede haber en Chile, y le dije a un amigo: ‘sabes que siempre me ha dicho que no, me aburrió. Voy a hablarle que si quiere venir para acá por última vez, y si me dice que no... era, la bloqueo no más’”, le relató a sus seguidores.

“Lo lógico era que no quisiera ir ni cagando ahí donde yo andaba yo y, sorpresivamente dijo que sí, ya que no conocía realmente donde yo andaba. Bueno, de ahí a lo que llegó, yo con cuea caminaba. La noche fue larga, pero no se puede contar el resto”, cerró Nano Calderón.