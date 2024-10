Claudia Pérez reveló que se separó de Rodrigo Muñoz tras 32 años de matrimonio

“No estoy casada. Estoy separada desde febrero. Es la primera vez que lo digo”. Así de golpe la actriz Claudia Pérez dio a conocer que su matrimonio de 32 años con el también actor Rodrigo Muñoz, se terminó.

En conversación con Palabras Sacan Palabras de Radio Futuro, Pérez aclaró que “a los 18 nos fuimos a vivir con Rodrigo. Nos separamos entre medio también, pero teníamos muchos proyectos en común”.

Consultada por el estado actual de la relación de ambos, Pérez contó que “estamos bien, seguimos trabajando juntos. Somos muy amigos, somos familia”.

Múltiples separaciones

En el extinto programa de Canal 13 “Los 5 Mandamientos”, Martín Cárcamo le preguntó a Muñoz si su mujer lo había “paqueado” alguna vez y en ese momento reconoció que sí y que en varias ocasiones se han separado.

“Sí, estábamos separados. Nos hemos separados varias veces, pero volvemos, nos echamos de menos. Al menos yo. Llevábamos como seis meses separados. Me hizo arrendar un departamento”, confesó Muñoz.

En un momento salió a tomar con un amigo, quien invitó a sus amigas, las que, eventualmente, invitarían a Rodrigo a una fiesta y se subirían a su auto. Mientras él iba conduciendo con todos en el vehículo, lo paró Carabineros.

“Me pare y me va hablar y de repente aparece un mano entremedio y dice, ‘disculpe, le puedo hablar yo, soy su esposa’. Y yo la miro y me dice ‘así que te sentías solo’ y le dice a las niñas, ‘puedes bajar los pies de mi auto’. Todos en silencio y se acerca el Carabinero y me dice ‘perdona, te paré porque me caías tan bien y quería una foto’. Después no me hablaron en harto tiempo”, dijo.

Por otro lado, en PH, Claudia Pérez relató otra historia de alguna de las veces que estaban distanciados. “Llevábamos más de seis meses separados y yo estaba saliendo a carretear, Lo pasé muy bien y de repente, con la persona que estaba saliendo, le dije ‘oye, querí ir para la casa’... Por suerte no fue, porque llegué a mi casa y (Rodrigo) estaba metido dentro de la cama”, relató.