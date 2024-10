Daniel Valenzuela no descartó entrar a la política y reveló que “me han ofrecido cupos para alcalde y diputado”

Pese a reconocer que “se pasa pésimo”, el conductor de radio y televisión Daniel Valenzuela no descartó ingresar a la política, reconociendo que incluso ya le han ofrecido cupos para postularse a alcalde y diputado en dos populares comunas de la Región Metropolitana.

Daniel Valenzuela le comentó así a su compañera en el programa “Cómo estamos hoy!” de Tevex, Titi García-Huidobro, que le ofrecieron cupos para ser candidato en Colina y Quinta Normal.

“No descarto hacer carrera política, me gustaría, pero se pasa pésimo”, señaló eso sí de entrada en la conversación que se dio a propósito de las elecciones que se realizarán este fin de semana del 26 y 27 de octubre.

Cupos para alcalde y diputado

En ese sentido, Daniel Valenzuela señaló que “me han ofrecido cupos para alcalde y diputado” para las comunas de Colina y Quinta Normal, sorprendiendo a su compañera en el programa de televisión.

Sin embargo, Valenzuela dijo que se negó a ser candidato a alcalde porque “nunca he pisado por ejemplo, Quinta Normal, hay que tener competencias, vocación de servicio sí tengo, pero no me leo ni lo que aparece en el shampoo atrás y me voy a leer cuestiones jurídicas”.

Luego, señaló que otra de las razones para no aceptar fue que “en estos tiempos, estás marcado por un lado, te odia la mitad altiro”.

Pese a todo, Daniel Valenzuela apuntó que “me encantaría ser vocal de mesa, me gustaba contar los votos en el colegio. Fui delegado pastoral siempre, tesorero no porque manejo pésimo las platas, nunca quise ser delegado de deportes”.

Por su parte, Titi García-Huidobro señaló que para ella hay que ser muy valiente para entrar a la política, recordando que su hermana Macarena, es candidata a alcaldesa en la comuna de Conchalí.

“Mi hermana va a candidata a alcaldesa por Conchalí, me da miedo que puedes tener muchas buenas ideas, buenas intenciones, pero hay que rodearse de personas que no defrauden tu confianza aprovechándose del poder político”, puntualizó la comunicadora.