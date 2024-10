De Don Francisco a Arturo Vidal: La lista de famosos que asistieron a “Crystal” del Cirque du Soleil

Poco antes de las 21:00 horas Priscilla Vargas hacía ingreso al Movistar Arena como el común de los mortales, pasando por los respectivos controles de acceso junto a sus hijas. Minutos más tarde hizo lo propio Don Francisco, de la mano de su esposa Teresa Muchnik, con el fin de ver la avant premiere de “Crystal”, el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil en Chile.

Por la alfombra azul, en tanto, dispuesta para que se instalara la prensa, pasaba raudo el ministro de gobierno, Álvaro Elizalde, el exarquero Rambo Ramírez, y la influencer Eugenia Lemus, quien se detuvo a conversar con algunos periodistas.

Detrás de ellos, la bandita de chicos realitys comandados por su manager Suro Solar se disponían a pasar, a la espera de ser vistos por los medios de radios y sitios webs, entre ellos Publimetro. Luis Mateucci, Oriana Marzoli y Facundo González entraron rumbo a la zona vip, entregando algunas papitas respecto a nuevos proyectos.

Ya en el interior de la zona de famosos, Arturo Vidal, Michelle Adams y Daniel Fuenzalida posaban frente al fotógrafo oficial, antes de pasar al estadio techado y sentarse en las primeras filas el show que se extendió hasta las 23:30 horas -con un intermedio- y se presentara en Chile hasta el domingo 3 de noviembre, con entradas desde los $33.350.

Daniel Fuenzalida, Pangal Andrade, Melina Noto, Lucas Nervi (Rodrigo Mejías)

Ya en los asientos, Pangal Andrade miraba expectante a los acróbatas que trepaban por mástiles de varios metros de altura, quizás imaginándose a él competiendo en la final de ¿Ganar o servir?. Su pareja, en tanto, Melina Noto, aplaudía entusiasta y colocaba su cabeza en el hombro del deportista, cuando la función se anotaba con momentos de nostalgia.

En total, fue un centenar de rostros de TV, política y deporte, como Lucas Nervy, Jaime Pizarro y la actriz Mónica Godoy quienes disfrutaron del show número 42 de la compañía y que ha sido visto por más de dos millones de personas, en 145 ciudades y 23 países del mundo.

Al final, el King Arturo se dio tiempo para fotografiarse con cuanto hincha le pidió una foto, pero no quiso responder nada a la prensa, respecto a un posible retorno a la selección chilena. En resumen, no quiso romper el hielo, como sí lo hizo Mario Kreutzberger quien bromeó que “a mí me gusta todo con hielo, whisky con hielo...”, un crack.

Datos de “Crystal”