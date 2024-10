“La tele grabada a mí me aburre”: Fran García-Huidobro entusiasmada con su regreso a un espacio en vivo con “Only Fama”

Fran García-Huidobro en Only Fama

Quedan tan sólo horas para el estreno del nuevo programa de farándula de Mega, “Only Fama”, el cual estará al mando de la mítica animadora de espectáculos, Fran García-Huidobro. Este es su gran regreso a la pantalla chica, y en donde se maneja mejor y en el formato que más la acomoda: en vivo.

En conversación con Publimetro, la “Dama de hierro” habló del programa que la trae a Mega, y se estrena este viernes 25 de octubre en horario estelar. “A mí me gusta la tele en vivo, la tele grabada a mí me aburre, entonces me pongo a hacer tonteras. Todas las tonteras que hice en ‘Yo Soy’ fue de aburrida”, confesó.

“Yo me aburro si no estoy al aire, ir en vivo tiene ese vértigo, esa cosa en la guata que de pronto te dice en el sonopronter, ‘oye, está llamando fulana, así que vamos a hacer un alto en la entrevista porque fulana quiere salir al aire a decir tal y cual cosa’. Ese vértigo siempre lo viví con muchas ganas y lo extrañé”, contó.

“Lo volví a vivir en ‘Gran Hermano’, pero ahí no tenía ninguna interacción con los participantes que estaban dentro de la casa, porque sino los hubiese mandado a todos literalmente de donde vinieron”, bromeó.

La responsabilidad de la investigación periodística

García-Huidobro confidenció que está muy entusiasmada con este nuevo proyecto, y entregó detalles sobre cómo será “Only Fama”. Ella partió admitiendo que los programas franjeados tienen la ventaja de estar en vivo y en directo cuando está sucediendo la noticia como la formalización de Jorge Valdivia.

“La diferencia es que nosotros hasta el viernes tenemos todo el mundo para reportear cada detalle de esa noticia. Por eso mismo respeto tanto a los franjeados, porque pucha que debe ser difícil hacer dos horas todos los días, porque hay días que pasan de todos, y hay días que tienes que llenar”, continuó.

“Nosotros tenemos la posibilidad y el tremendo desafío de hacer una noticia como esa, que lleve realmente una investigación periodística con tiempo. Juntarse con las dos partes, tratar de buscar la declaración de la fuente. Creo que eso es un plus y una responsabilidad enorme para nosotros y el equipo”, cerró.