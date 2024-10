Pedro Astorga está tomándose con calma su regreso a la realidad tras meses encerado: se reencontró con su primo Pangal Andrade

Por meses, Pedro Astorga sólo tenía un pequeño patio con un modesto césped y un par de arbustos para recrear la vista y conectarse con la naturaleza. Ayer por fin fue liberado del encierro, “Gran Hermano”, el cual se quedó con el tercer lugar, e inmediatamente escapó hacia sus tierras.

Él se dirigió al Cajón de Maipo para reencontrarse con sus raíces tras semanas en Argentina, y grabó una historia de Instagram junto a parte de su familia. “Hola a todos, cómo están. Yo recién volviendo, estoy tomando el teléfono de a poquitito”, partió.

“Aquí estoy con mis primos, vamos a ir al río a remar, lo que he estado esperando todos estos meses. Ahí está el rápido, estoy analizando el rápido. Estoy volviendo al teléfono de a poquitito, muchas gracias por todo el apoyo”, continuó Pedro.

“No he visto nada en verdad, quiero tomarme las cosas con calma. Muchas muchas gracias y ahora voy a hacer lo que más me gusta que es ir a remar”, añadió mientras mostraba el río. Su siguiente historia anunció que ya realizó kayak por primera vez en cuatro meses.

Historias regreso Pedro Astorga Fuente: Instagram

Se reencontraron los dos pesos pesados de los realities

No sólo se reencontró con sus primos y la naturaleza, sino también con su hermano Benjamín Astorga, con quien grabó una historia para sus seguidores. “Aquí estoy con mi hermano quien me apañó durante todo este tiempo, en estos tres meses encerrado”, comentó y anunció que mañana realizarán un en vivo por un concurso que tenían pendiente.

Era infaltable, y llegó la reunión entre los dos primos chicos realities, y Pangal Andrade terminó haciendo una aparición junto a su primo tras no aparecer en las imágenes previas y posteriores al recorrido en kayak.

Si bien Pedro Astorga ya terminó su recorrido, Pangal todavía no termina el suyo ya que en una semana más, específicamente el próximo domingo 3 de noviembre, él se enfrentará en la gran final de “Ganar o servir” contra Pancho Rodríguez tras meses terminadas las grabaciones del reality de Canal 13.

