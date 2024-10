“Si mi novio no hace esto no quiero nada”: Así rescató Tom Holland a Zendaya de los ‘agresivos’ paparazzis y enamora a fans

El pasado 24 de octubre, Zendaya y Tom Holland se dejaron ver en las calles de Nueva York para disfrutar de una cita romántica en el Greenwich Hotel de Tribeca. Ambos lucieron looks coordinados en vinotinto, derrochando estilo y elegancia.

Zendaya deslumbró con un vestido de cuero personalizado de Louis Vuitton, realzado con un escote en V y un detalle de cinturón metálico. Por otro lado, el protagonista de Spider-man optó por un atuendo más casual, combinando pantalones negros, zapatillas blancas y una camiseta que armonizaba a la perfección con el outfit de Zendaya.

Sin embargo, este no fue el único detalle en el que la pareja captó la atención de todos, pues un video de ellos interactuando se ha hecho viral en redes sociales.

El gesto de Tom Holland con Zendaya que derritió a sus fans

Zendaya acompañó a Tom Holland al lanzamiento de su nueva marca de cerveza sin alcohol, Bero. Durante la velada, la joven actriz se vio rodeada por una multitud de fans ansiosos por conseguir autógrafos y selfies, sumergiéndola en un caos momentáneo, que incluyó a los paparazzi.

En medio de esta situación abrumadora, Tom Holland no dudó en actuar y acudió al lado de Zendaya, tomó su mano y la sacó del tumulto, guiándola a un lugar seguro con delicadeza y protección.

Este gesto de preocupación y cuidado fue captado en video y se volvió viral en las redes sociales, donde los seguidores elogiaron la actitud caballerosa y protectora de Holland hacia su pareja.

“Si mi pareja no hace esto, no lo quiero. Esa es una bandera verde andante”; “Todos necesitamos un hombre como él”; “Eso fue sexy, hazlo de nuevo”; “Y así es como proteges a tu pareja”; “Ella es un independiente y puede manejarlo, Y, él es un caballero que no puede quedarse quieto y mirar. Pareja poderosa”; fueron parte de los comentarios de los internautas.

Tom Holland reveló los motivos detrás de la creación de Bero, su marca de cerveza sin alcohol. Después de reconocer su adicción al alcohol y los efectos negativos que esto le acarreaba, el actor decidió dejar de beber en el año 2022. Tras experimentar con la sobriedad durante un mes, Holland notó los beneficios que esta decisión le brindaba, no solo en su bienestar físico, sino también en su estabilidad emocional y mental.

Juntos, Zendaya y Holland continúan conquistando corazones no solo en la pantalla grande, sino también en la vida real.