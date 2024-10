“El Kike es el mejor jefe que he tenido”: Belén Mora fue sincera sobre si volvería a trabajar con Morandé

Durante este último viernes de octubre, en medio de un bloque del espacio farandulero del ‘13’, Hay Que Decirlo, una de las panelistas del programa, Valentina Saini, tuvo el placer de entrevistar a una de sus colegas en el mundo de la comedia.

Y es que la comentarista y conductora en FMDOS está a cargo de un novedoso formato de conversación bautizado como Vale Por Un Picnic. En esta oportunidad, Saini habló desde el Parque De Las Esculturas con Belén Mora, actriz y standupera, quien, entre otras cosas, se refirió a un pasado laboral.

En específico, dentro de esta instancia de confesiones, la comunicadora de 39 años quiso poner en aprietos a la conocida como Belenaza y, sin ningún tipo de tapujos, le consultó acerca de si volvería a trabajar con un viejo conocido en su carrera: Kike Morandé.

“Yo creo que sí. Creo que el Kike es el mejor jefe que he tenido; es un gallo bacán, con el que tenemos pensamientos diametralmente opuestos en muchas cosas, pero tengo los mejores recuerdos de él . ¿Volvería a trabajar con el Kike? Sí... ¿volvería a trabajar con todas las personas con las que trabajé ahí? No. Hay personas con las que no volvería a trabajar”

Acto seguido, Valentina quiso ir más allá y le preguntó a la ganadora de Top Chef Vip Chile 2023 (CHV) respecto a si tiene críticas sobre el humor que solían hacer en Morandé Con Compañía (Mega), ante lo que la comediante de 41 años aseguró que “las críticas que yo tuve las hice al equipo al momento y nosotros los últimos cuatro/cinco años en Morandé Con Compañía (MMC) con el Toto escribíamos nuestras escenas”.

Posteriormente, y finalizando esa sección específica de Vale Por Un Picnic, Mora profundizó en que “creo que el humor siempre es reflejo de la sociedad, y la sociedad ha cambiado mucho. Hace tres años, si tú hacías un chiste era prohibido y funado; ahora, solo tres años después, ese chiste es vanagloriado y es viral en TikTok”.

“Siempre, que es una regla, creo yo, es no reírte del indefenso o del que está cagado. Yo soy más de reírme del poderoso o del que abusa del poder, y de uno mismo también, es la base”, sentenció la humorista con paso por el Festival de Viña del Mar 2023.