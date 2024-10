José Luis Repenning llegó de los primeros a ejercer como vocal de mesa en colegio de Providencia

Este fin de semana, el periodista y conductor del matinal Tu Día, José Luis Repenning, vive una jornada especial al cumplir por primera vez con la función de vocal de mesa en el contexto de las Elecciones 2024 en Chile. En este proceso, la ciudadanía elegirá a sus autoridades regionales, entre gobernadores, consejeros, alcaldes y concejales.

Con su característico entusiasmo, Repenning, compañero de Priscilla Vargas en Canal 13, fue el primero en llegar a su puesto en el Instituto de Humanidades Luis Campino, en Providencia. Incluso, llegó tan temprano que estuvo solo por un tiempo, ya que todavía no llegaban los otros vocales de mesa. “Es la primera vez que me designan vocal de mesa en una elección. En el primer llamado no salí, entonces como que yo me relajé, como siempre, y me metí al Servel y de repente veo…”. Para sorpresa del periodista, había sido seleccionado en un segundo proceso de designación.

Al enterarse de su nuevo rol, Repenning intentó excusarse, dado que el domingo también debe cubrir las elecciones desde el ámbito informativo. “Llamé por teléfono ese mismo día: ‘Salí vocal de mesa y yo tengo que trabajar, porque yo trabajo en servicios informativos, periodísticos’”, relató Repenning. Sin embargo, la respuesta fue tajante: “Lo siento mucho, ya no se puede”.

Además, aprovechó de mostrar su “cocaví” para resistir la jornada laboral. Así, sacó de su mochila una botella grande de agua, un tarro de café, su respectiva taza, y una ensalada con atún, tomate y lechuga. Desde el estudio quisieron consentirlo y le enviaron una bolsa con otros alimentos y snacks para la jornada.

Así, el periodista se une a los más de 200 mil vocales de mesa que participan en estas elecciones, en las que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos habilitados. Quienes no voten serán denunciados por el Servicio Electoral (Servel) y arriesgan una multa de 0,5 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir 33.280 pesos, dictaminada por el Juez de Policía Local.

Para quienes no puedan asistir a sufragar, es importante recordar que la única excusa aceptada es encontrarse a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral. Este sábado 26 y domingo 27 de octubre, los ciudadanos que se encuentren en esta situación podrán dejar una constancia en Carabineros.