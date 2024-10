“Le voy a devolver dos maní y un pistacho”: Anita Alvarado responde con ironía a su exesposo japonés que le pidió “devolver el dinero”

Anita Alvarado, conocida como “La Geisha Chilena”, respondió a las declaraciones de su exesposo, Yuji Chida, quien recientemente fue liberado tras cumplir una condena de 14 años en Japón por malversación de fondos. Chida, de 67 años, fue condenado por su participación en un esquema de corrupción que involucraba a la Corporación de Vivienda de la Prefectura de Aomori y, en su regreso a la vida pública, sorprendió al pedirle a Alvarado que “devolviera el dinero” que él le había enviado mientras estaban casados.

En una entrevista reciente, Chida expresó: “Si queda algo de dinero, quiero que lo devuelva y se lo entregue a la gente de la prefectura de Aomori. Eso es lo que le pido ahora”. Estas palabras generaron revuelo en medios chilenos y japoneses, reviviendo el controvertido matrimonio que se celebró en 1997 y que marcó a la opinión pública.

Alvarado, quien aseguró en su momento desconocer el origen ilícito de los fondos de Chida, se defendió reiterando que nunca supo del pasado fraudulento de su exmarido, y aseguró que las cartas que él le enviaba desde prisión confirmaban su versión.

“Le voy a devolver dos maní y un pistacho”

Durante una entrevista en el programa Podemos Hablar, Alvarado relató con ironía cómo su exesposo le había pedido perdón en varias ocasiones: “Las cartas que él me mandaba, donde él dice: ‘Perdón, Anita, disculpa, tú no sabías nada. Quiero que me perdones. Yo me tenté y te hice creer que era millonario’”. Según Alvarado, las disculpas de Chida demuestran que ella fue una víctima más de sus mentiras y que siempre creyó que él era un hombre acaudalado, razón principal por la cual decidió casarse con él.

La respuesta de Alvarado a la solicitud de devolver el dinero fue contundente y desató las risas en el programa: “Le voy a devolver dos maní y un pistacho”, dijo, en un tono sarcástico que reflejó su desdén hacia las palabras de Chida.

Alvarado concluyó aclarando que se casó creyendo que su esposo era un millonario, tal como él le hizo creer. “Yo me casé con un millonario, no con un estafador. Si hubiese sabido, capaz no me hubiese casado, porque yo soy re miedosa”, afirmó, dejando en claro que jamás habría querido involucrarse en actividades ilícitas.