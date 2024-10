“Yo creo que ya lo tenía meditado”: Antonella Ríos reveló que Cathy Barriga le pidió consejos para sacarse fotos sensuales

“Me pedía consejos de las fotos”, fue la revelación de Antonella Ríos sobre Cathy Barriga en su primera aparición de “Que te lo digo” como la nueva panelista tras la salida de Paula Escobar, la cual dejó a Sergio Rojas con la boca abierta.

PUBLICIDAD

El panel se disponía a discutir la nueva denuncia que se admitió en contra de la exalcaldesa de Maipú, interpuesta por la misma municipal que alguna vez comandó.

Pero, antes de meterse en el asunto que los convocaban, el animador no dejó pasar este dato de la actriz, y volvieron a hablar sobre las fotos eróticas de Barriga para la plataforma de adultos Onfayer.

Rojas partió recordando que se filtraron imágenes de ella desnuda, las cuales sembró la duda si eran reales o trucadas, pero el ojo experto de Antonella opinó que eran trucadas, ya que ésas eran en lencería. Vale recordar que la actriz es una de las pioneras en este tipo de contenido.

¿Ya tenía pensado abrir su perfil en plataformas para adultos?

Antonella se hizo cargo del muerto, y comenzó a contar su historia. “Cuando estábamos en ‘Me Late’, ella me preguntaba qué me parecían sus fotos, y me mostró fotos muy sensuales de ella”, contó. Sergio seguía boquiabierto y Luis Sandoval recordó que Cathy Barriga le consultó cómo se sacaba las fotos a Ríos.

“Ella ya tenía pensado”, dijo el periodista, y la actriz estaba de acuerdo, “yo creo que ya lo tenía un poquito meditado”, añadió. Ríos precisó que no hablaron de cuánto se ganaba, sino que la conversación se centró en las fotografías.

La actriz dijo que el interés se centraba en lo artístico, y que ella vio de antemano fotos muy “sensuales” de la exalcaldesa de Maipú, y su excompañera de panel en “Me Late”. “Se veía guapa, y me mostró un par de fotos muy sensuales”, recalcó.

Si bien no recordaba específicamente qué le aconsejó a Barriga, dijo que usualmente da las mismas sugerencias. “Si muestras un poco, tu cara más neutra y ahí vas a haciendo combinaciones”, comentó.