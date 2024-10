El reclamo de Helhue Sukni por las elecciones: “No sé si voy a votar por el que roba más o el que roba menos”

Si hay algo que le gusta a la “Tía Helhue” es el sol, y ayer lo disfrutó a concho. La abogada realizó un video en los alrededores de su piscina, en donde habló de lo mucho que gozó con el clima del día de ayer y la fiesta de cumpleaños que estaban prontos a celebrar.

Sin embargo, había un pensamiento que afirmó que la bajoneada: tener que ir a votar. “Hay que ir mañana a votar, qué paja hueones. No se imaginan la lata que me da”, reclamó. “Cuando yo cumplí los 18 años me inscribí para votar, pero ahora me da una lata de la p*** madre”, agregó.

“La pregunta del millón de dólares: ‘¿Vas a votar por los que roban o no roban?’. Entre los alcaldes que violan, abusadores que te andan manoseando y todos los hueones sin vergüenza que andan choreando plata, y chorean plata que sirve para el Estado para los hospitales, la educación”, continuó su descargo.

Helhue Sukni Fuente: Instagram

El reclamo de la abogada Helhue Sukni

“Entonces tener que ir, gastar bencina a perder el tiempo. Mañana (domingo 27) voy a ir porque tengo que ir, no por el deber cívico porque me lo paso por la raja. ¿Saben por qué no voy a ir? Para no pagar la multa, exclusivamente por eso. Ya estoy hasta acá (la coronilla) con la política”, lanzó

“Señores diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, me tienen chata porque todos los hueones roban... Quizás ahora me pongan una acusación constitucional, me denuncian, una querella por injurias y calumnias”, bromeó la litigante.

“Les juro amigos que lo único que quiero es no ir a votar. Estoy podrida porque podría estar en mi piscina, disfrutando”, siguió reclamando Helhue Sukni. “Podría estar acá la raja, pero no voy a poder porque tengo que ir a votar”, añadió.

“No sé si voy a ir a votar por el hueón que roba más o el que roba menos. Voy a pensarlo”, cerró.