Pamela Díaz relató el acoso que vivió en una disco de Miami: “Yo tuve que decir que no le pegaran”

La animadora Pamela Díaz se fue de vacaciones a Miami, y una noche se juntó con Daniela Aránguiz y su hermana para ir a la disco. “No pensaba salir hoy día, pero qué le voy a hacer. Sin querer queriendo, me encontré con estas niñas”, dijo la Fiera mientras caminaba por las calles de Wynwood.

“Vamos a la discoteque de nuestro querido Bad Bunny”, dijo Aránguiz. “Vamos a entrar a la disco, se supone que estamos en la lista con la Dany y unos amigos que tenemos adentro”, contó la Fiera antes de entrar al recinto nocturno.

En una entrevista posterior, Pamela Díaz detalló que habían “varios perros negros bien guapos”. Ella reveló que se dio más de un beso dentro de la disco. “Nadie me conoce, entonces me porte mal, pero fue sin querer. Me equivoqué, le dio un beso a uno, después me equivoqué y le di un beso a otro”, confesó.

Díaz reveló un extracto de la vuelta a casa donde estaban bailando en el auto con Daniela Aránguiz mientras disfrutaban una canción de Bad Bunny. “Eso fue el carrete, no puedo mostrar nada porque hay cosas que con Dany dijimos que vamos a madurar, así que no podemos mostrar todos nuestros carretes”, contó.

“Lo que hace es mostrarnos como locas y desordenadas y a los hombres no les gusta ese tipo de mujeres”, cerró.

Pamela Díaz Captura: Díaz de Vacaciones

El acoso que vivió Pamela Díaz

Todo iba bien dentro de la disco, hasta que la animadora de Canal 13 vivió un lamentable episodio de acoso sexual a la salida del baño. Ella partió contando “en dos segundos casi lo mataron” sin haber comentado qué fue lo que realmente sucedió.

“Es que salí del baño, querida people, y un gallo me agarró el traste. Me voy a agarrarlo yo, y lo pescan unos guardias y otros amigos lo sacaron, pero así en dos segundos. Yo tuve que decir que no le pegaran porque te juro que se lo iban a dar”, continuó.