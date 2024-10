Skarleth Labra confirma el fin de su relación con Jorge Aldoney: “Estoy viviendo un duelo”

SI bien no hay claridad de fechas, pero sí de idas y vueltas, la exGran Hermano Skarleth Labra, confirmó que está soltera y que terminó con su pololo, Jorge Aldoney.

En conversación con Página 7, Labra aseguró que está bien, “estoy más tranquila, obviamente estoy viviendo un duelo por así decirlo”.

“Yo amo mucho a Jorge”, aclaró y manifestó que se retracta de los comentarios que hiciera sobre sus relaciones anteriores y dijo haber aprendido mucho de ellas, por lo que no entregaría detalles de forma pública, respecto a lo que no funcionó con el exchico reality.

Por otro lado, reconoció que fue un poco “inmadura”, por lo que le gusta tomarse en privado las reflexiones.

Lo que sí, Labra precisó que se lleva muy bien con Jorge, que tienen el mismo grupo de amigos por lo que se seguirán viendo y no cerró las puertas a una posible reconciliación, “y quién sabe, la vida es tan...”, cerró.

Los problemas en la relación

En julio de este año, la pareja informó una radical decisión en cuanto a su relación, que comenzó a prender las alarmas. “Vivimos juntos, pero ya no vamos a vivir juntos”, contó Skarlet ante la pregunta que les hizo un seguidor. “Sí, Merengue se va ir a vivir solita”, complementó el galán.

“Cuando uno vive junto, lo que pasa es que, te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita...”, ejemplificó.

Información que entregaron a sus seguidores, pero mostrándose muy románticos y con el amor a flor de piel. Como si recién hubiesen salido del reality.

Sin embargo, a finales del mismo mes, la pareja se dejó de seguir en redes sociales y días después, Aldoney confirmó que habían terminado. Pero para Fiestas Patrias, se dejaron ver juntos en una fonda, lo que fue celebrado por sus seguidores, pero ya ahora, se acabó la flor, pero quién sabe qué pasará después.