Un escándalo farandulero y una alma gemela extranjera: Pamela Díaz recibió impactantes predicciones en lectura de tarot

Ya lo ha hecho en Chile, y ahora tocaba en el extranjero, Pamela Díaz se dirigió a una tarotista durante sus vacaciones en Miami para leerse las cartas. Esta cita fue registrada en la última entrega de “Díaz de Vacaciones”, y la Fiera se llevó más de una sorpresa en la predicción.

La mujer le contó que se viene prosperidad en su trabajo; que conocerá nueve países en un año y medio; un nuevo cargo llegará a su vida laboral de aquí a diciembre; su patrimonio se triplicará en febrero; una marca también estaría interesada en crear productos de maquillaje con Pamela Díaz. Incluso predijo que otro canal la va a tentar en un año más, el cual le ofrecerá más libertad para ser ella.

No era todo color de rosa porque la tarotista le comunicó que un gran escándalo farandulero le depararía. “Te van a acusar de tener un amorío con un hombre casado que también es una celebridad”, comentó mientras la Fiera la miraba fijamente.

“Esto es en el futuro, pero no es la verdad, solamente será un rumor, eso es lo que la gente dirá. Será alguien muy popular en su país. Es algo que suena como una mala noticia, pero en realidad es buena porque le trae más publicidad”, afirmó. “Esperemos que no pase”, dijo Díaz.

Pamela Díaz leyéndose el tarot Captura: Díaz de vacaciones Miami

¿Cuándo llegará el amor a la vida de la Fiera?

Sin embargo, Pamela Díaz tenía un asunto en mente, lo que más quería saber: cómo viene el amor. “En cuanto al amor, muestra felicidad y éxito, pero finalmente va a llegar en enero”, predijo, pero la Fiera no estaba conforme con esperar tantos meses, lo quería para ahora.

Posteriormente, la predicción fue más intensa y le aseguró que tiene un alma gemela, pero todavía no conoce a este hombre. “La persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, todavía no la conoces”, le aseguró.

Ella lo describió como un hombre un poco mayor guapo, alto de ojos negros, que no es de nuestro país, pero sí era latino. Este futuro amor habla cinco idiomas distintos. Él vendrá de una buena familia, tradicional, y la tarotista señaló que lo más importante es que “él no te necesita, pero te desea”.

De igual forma, la mujer le predijo a Pamela Díaz que vivirían en dos países distintos, esto por motivos laborales, lo que sería de forma permanente. Ellos van a contraer matrimonio.

La relación va a ser tan perfecta, que esto le traerá desconfianza a la animadora de “Hay que decirlo”. “No vas a creer que es real y vas a ser tu peor enemiga en esa relación. Aunque trates de resistirse, él te va a amar y sostener, no va a permitir que lo alejes. Va a pelear por ti”

La tarotista le tiró un tremendo palo a la Fiera, y contó por qué no ha llegado este galán a su vida. “La razón por la que no lo has conocido es porque no has superado a alguien del pasado. No lo dices, no lo hablas, pero está en tu corazón”, lanzó. En una entrevista aparte, Díaz tiró la talla y le aseguró a su people que eso no es real.