“Creo que la gente es menos tonta de lo que algunos creen”: La inesperada pregunta de Neme a Tomás Vodanovic sobre querella de Cathy Barriga

José Antonio Neme un particular momento con Tomás Vodanovic en “Mucho Gusto”, esto tras realizar una incómoda pregunta con respecto a Cathy Barriga.

Luego de salir reelecto como alcalde de Maipú en las Elecciones 2024, el jefe comunal conversó sobre este triunfo con el matinal de Mega.

“A mí me gustaría ir a un tema incómodo para la municipalidad de Maipú, que es la señorita Barriga... sus patines, sus deseos de poner una fonda, sus clases de fitness a través de su OnlyFans, mientras pasa su prisión preventiva”, comentó el animador del programa.

“Pero no voy a hacer alusión directamente a esas ridiculeces, señor Vodanovic, porque estoy frente a una mayoría nacional. Entonces, no le preguntaría si ha visto o no el OnlyFans de Cathy Barriga”.

“Voy a ir lo importante y tiene que ver con un video que ella hace en la previa de la elección”, continuó.

“Ante las últimas querellas que la municipalidad interpone en su contra, ella contesta ―tiendo a pensar que, por primera vez, de manera medianamente sensata y con el medio problema que tiene metido a la comuna― diciendo: ‘Esta es una maniobra electoral’ (...) Me parece muy extraño que alcalde en la periferia de la elección interponga estas querellas’... ¿Usted tiene algo que contestar a eso?”, le preguntó.

La respuesta de Vodanovic

Frente a aquello, el alcalde Maipú no referirse a esta situación.: “No, prefiero no perder mi tiempo y energía”, afirmó, agregando que las acusaciones “los procesos judiciales del municipio los lleva el equipo jurídico, no tenemos necesidad de caer en esas prácticas”.

“Creo que la gente es menos tonta de lo que algunos creen. Las personas evalúan la gestión, los avances y no se deja llevar por puestas en escena o promesas de último minuto”, aseguró.

“No es mi estilo, no le voy a responder. Prefiero enfocarme en hacer mi pega y tratar, con mis palabras, contribuir a un clima de mayor diálogo y colaboración”, añadió.

“Bueno, deje decirle que todo lo que hace Cathy Barriga es bastante espectacular, desde el punto de vista del entretenimiento. Pero aquí estamos hablando de la calidad de vida de los vecinos y no de un color de un auto (...) Pero quería preguntarle solamente si reconfirma que estás querellas están debidamente fundadas”, le preguntó nuevamente Neme.

Finalmente, Tomás Vodanovic aclaró que estas denuncias “es una ampliación de querellas ya existentes, que por cierto, las desarolla el equipo jurídico y que están técnicamente respaldadas. Acá no hay un ánimo ni de revanchismo y de aprovechamiento político, a mí no me interesa hacer leña de un árbol caído (...) yo cumplí con mi deber, llegué a un municipio desordenado por completo donde detectamos situaciones irregulares que constituían delito; mi deber es sistematizar y ordenar esta situación para ponerla a disposición de la justicia”, cerró.