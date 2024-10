“Para mí siempre el objetivo es ganar”: Faloon Larraguibel está decidida a llegar a la final de “Palabra de Honor”

Faltan pocos días para que se termine el reality show de época de Canal 13, “¿Ganar o Servir?” y comience inmediatamente después el de corte militar, “Palabra de Honor”, en el que muchos exparticipantes del primero se repetirán el plato, entre quienes está la presentadora de televisión y exchica Yingo, Faloon Larraguibel, quien demostró ser altamente competitiva y que ahora aseguró, va por la final.

PUBLICIDAD

Así, en conversación con Publimetro.cl, Faloon Larraguibel anticipó cómo será su participación en el nuevo espacio de telerrealidad, indicando que tiene todas las intenciones de ganar la nueva competencia.

“Para mí siempre el objetivo es ganar, y voy a hacer absolutamente todo y voy a dar todo de mí para llegar a la final”, comenzó señalando sobre su objetivo en “Palabra de Honor”.

A lo anterior, Faloon agregó que “estoy como muy tranquila, no tengo ansiedad, sino que siento que lo voy a lograr, estoy súper tranquila por el trabajo que estoy haciendo. Sé que me la puedo y creo que voy a llegar a la final”.

Su cercanía con el mundo militar

La participante además señaló que le gusta la dinámica militar, por lo que no se sentirá ajena a ese mundo, ni le molestará que le manden a hacer actividades como hacer las camas, destacando eso sí que no le gusta mucho que la manden a correr.

“A mí me gusta mucho el formato militar. Yo soy súper aplicada, no me cuesta que me manden, que me llamen la atención o tener que hacer algo, como las camas. Soy súper hacendosa, y al final igual uno está haciendo un poco más de ejercicio físico”, reconoció Faloon, aunque agregó que “lo que me da lata es cuando me mandan a hacer flexiones o a dar la vuelta a la manzana, eso me da una rabia”.

Finalmente, la presentadora de televisión puntualizó que si bien llegó al nuevo reality con la idea de que es “igual que ‘¿Ganar o Servir?’”, ya se ha ido acostumbrando a los nuevos compañeros.

“Extraño un poco eso, a los otros personajes, la otra casa, las otras camas. Pero de a poquito estoy conociendo a los nuevos participantes y me estoy motivando un poquito más. A medida que han pasado los días me está encantando mucho esta convivencia”, cerró Faloon Larraguibel.