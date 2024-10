Rodrigo Sepúlveda se emociona en su regreso a las noticias tras dura pérdida familiar y agradece mensajes de apoyo: “Me dieron fuerza para estar acá”

Un especial comienzo tuvieron durante la jornada de este lunes 28 de octubre las noticias del mediodía en Mega, donde el periodista y conductor del espacio, Rodrigo Sepúlveda, comenzó agradeciendo a sus compañeros, amigos y televidentes por el apoyo durante la semana pasada, cuando tuvo que enfrentar una dura pérdida familiar por partida doble.

Y es que fue justo hace una semana que el querido “Sepu” tuvo que ausentarse por la muerte de su padre y su cuñado, quienes murieron con horas de diferencia durante un solo fin de semana por razones de salud.

Por lo mismo, Rodrigo Sepúlveda estuvo alejado durante toda la semana de la pantalla, retornando este lunes, instancia que aprovechó para agradecer públicamente a las personas que le enviaron mensajes y que lo apoyaron durante el duro momento familiar.

“Me dieron fuerza, me dieron músculo para estar acá”

“Antes de comenzar el noticiero solo quiero darles las gracias, gracias a todos mis compañeros, a mis compañeras de trabajo, a Megamedia por el cariño profundo, por el abrazo, por la mirada, por el dejarme estar, sentir, llorar, vivir, compartir, estos momentos tan duros que vivimos, se los quiero agradecer de verdad a cada uno de los que trabaja acá”, comenzó diciendo Sepu al inicio de las noticias con los ojos llenos de lágrimas.

Luego siguió destacando que “el sentimiento fue tan profundo hasta este momento de parte de todos mis compañeros de trabajo, amigos y amigas que quiero agradecer”.

En sus palabras, Sepúlveda también dedicó un momento especial a agradecer los mensajes que recibió por redes sociales de parte de la audiencia que diariamente lo ve.

“De verdad que estoy muy, muy, muy agradecido por cada palabra, cada corazón, cada gesto, por darse el tiempo de escribirme palabras en momentos donde más lo necesitaba, a veces dicen que las redes sociales no sirven y son una basura, ustedes saben que soy un defensor de las redes sociales, y en este momento a mi me sirvió y mucho”, reconoció.

Finalmente, Rodrigo Sepúlveda reconoció que “me paró, me dio fuerza, me dio energía, me contaron vivencias de ustedes, situaciones muy similares a las mía que habían vivido y eso me sirvió, se los quiero agradecer en lo más profundo de mi alma, a nombre mío y de mi familia, les quiero mandar un abrazo muy gradne y apretado. Si los pudiera abrazar a todos lo haría, me dieron fuerza, me dieron músculo para estar acá”, cerró diciendo antes de empezar con las noticias.