“Estoy decepcionado conmigo mismo”: Participante no logró convencer al jurado ”Top Chef Vip” con innovadora receta pizza y se fue eliminado

Durante la noche de este lunes se estrenó el primer capítulo de la nueva temporada de “Top Chef VIP”, en donde algunos famosos pusieron a prueba sus dotes culinarios y tuvieron que sorprender al jugador con diversas preparaciones.

PUBLICIDAD

En esta ocasión los críticos son Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast, quienes decidieron que rostro de la farándula sería el primero en abandonar el espacio de CHV.

La primera prueba sorprendió a todos los participantes, y es que tuvieron que limpiar y ordenar cada rincón de la cocina que los protagonistas de la versión anterior dejaron sucio. En este momento, algunos llamaron la atención de los chef, por ejemplo, Cony Capelli intentó zafar de los quehaceres y fue catalogada como “floja” por Fernanda.

Acto seguido, comenzó el verdadero juego y tuvieron que conformar equipos para hacer su primera receta.

Equipo dulce: Magdalena Montes, Héctor Morales y María José Bello.



Equipo ácido: Horacio de la Peña, Joche Bibbó y Antonella Ríos.



Equipo picante: Javiera Acevedo, Tomás González y Luis Gnecco.



Equipo salado: Álex Ortiz, Nicolás Brown y Teresita Reyes.



Equipo amargo: Constanza Capelli, Disley Ramos y Eskarcita.

¿Quién no logró?

En esta segunda parte, los participantes sorprendieron a los jueces con sus preparaciones y entre ellos estaba Joche Bibbó, quien quiso innovar con una preparación llamada “Chicken protein”.

El plato consistió en una propuesta de pizza, en donde cuya masa estaba hecha de pollo en lugar de harina, y que según las palabras del argentino, se puede comer después de hacer deporte para que los músculos aumenten.

A pesar de lo creativo, el exchico reality no logró cautivar el paladar del jurado y se convirtió en el primer eliminado de la segunda temporada de “Top Chef Vip”.

“Fue un muy corto paso, es verdad. Estoy decepcionado conmigo mismo, cuando me dijeron que no estaba al nivel lo entendí perfectamente, porque en comparación como estaban armados los platos de mis compañeros (...) me quedé con ese gustito de un poquito más para poder seguir aprendiendo, pero hay que saber ganar y saber perder”, dijo el argentino antes de abandonar el programa.