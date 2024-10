Luis Mateucci y Raimundo Cerda se enfrentaron en tenso duelo para conocer al nuevo semifinalista de “¿Ganar o Servir?”

Durante el capítulo de este lunes de “¿Ganar o Servir?” se vivió el último duelo antes de la semifinal. En dicha instancia, Luis Mateucci y Raimundo Cerda se prepararon para enfrentarse.

En esta pasada, el ganador se convirtió en el último semifinalista, mientras que el perdedor quedará fuera, eso sí, seguirá en competencia para el desafío del público.

La prueba consistió en que ambos jugadores tuvieron que rescatar seis monedas pasando por un circuito de equilibrio paralelo, subiendo por una estructura vertical y desenredando líneas de cuerdas. Todo mientras cargaban una bola de metal de 55 kilos.

¿Quién ganó?

Tras ir empatados durante casi toda la competencia, Luis arremetió tomando la delantera en la vuelta final, consiguiendo el triunfo y convirtiéndose en el quinto semifinalista del reality.

El argentino celebró con Pancho Rodríguez, Facundo González, Oriana Marzoli y Dani Colett. En tanto, Rai se quedó dentro de la ratonera, agotado y frustrado, sienod consolado por Pangal Andrade y Gala Caldirola.

“Estoy feliz, contento, siempre paso de último y me tocan los caminos más difíciles. Cuando el camino es más difícil es cuando más vale la pena. Aunque me hubiera tocado perder, habría quedado orgulloso porque estaba disfrutando la prueba (..) Muchos confían más en mí que yo mismo, así que siempre agradecido de la vida porque estás son cosas que te quedan y no se borran nunca más ”, dijo Luis tras ser consultado por su triunfo.

Por su parte, Raimundo también dijo algunas palabras: “Fue una experiencia bonita, todo esto y me vi en la final”, comentó de entrada.

“En un principio estuve muy desenfocado y me puse las pilas un poquito al final, pero me siento orgulloso del trabajo y ya está, este fue el resultado y esta derrota sirve para forjar la mente, a veces hay que saber perder también”, aseguró el exGran Hermano.

Sobre por qué decidió abandonar la competencia, Raimundo explicó: “Cuando llegué arriba Luis ya iba bajando, entonces me vino a la cabeza el agobio y me jugó una mala pasada”.

Con esto, los cinco semifinalistas que siguen en competencia para ganar el reality son Pangal, Oriana, Pancho, Faloon y Luis.