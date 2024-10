“Qué desafortunado”: recuerdan el día que Taylor Swift le pidió que Sean Diddy Combs fuera su pareja en el baile de graduación

El asunto de Sean Diddy Combs continúa generando numerosos comentarios. No sólo ha sido detenido por tráfico de personas, chantaje y traslado de personas para fines de prostitución, sino que además hay otros personajes célebres vinculados.

PUBLICIDAD

Se ha mencionado a estrellas como Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Bruce Willis, Jay Z, entre otros, en relación a este asunto, afirmando que todos ellos estuvieron implicados de alguna forma con el rapero y sus actividades.

“Qué enferma”, recuerdan el día que Taylor Swift pidió que Sean Diddy Combs la acompañara a su baile de graduación

Un video de Taylor Swift ha vuelto a salir a la luz recientemente, en el cual declara que le habría gustado asistir a su baile de graduación con Sean Diddy Combs. Este hecho ha dejado perplejos a muchos.

El video es del año 2011, momento en el que la cantante contaba con 21 años y tomó parte en un cuestionario en el show de Rachael Ray.

Durante la actividad, la célebre personalidad mostró fotografías de diversas celebridades como JLo, Katy Perry, Justin Timberlake y Sean Diddy Combs, y se le consultó respecto a quién le gustaría tener como pareja en el baile de graduación.

La celebridad afirmó que crearía "un equipo de compañeros, que sería muy entretenido" con las personalidades previamente mencionadas, dando énfasis en P. Diddy, a quien describió como alguien que "siempre ha sido muy amable" con ella.

Por lo tanto, la vocalista expresó que "sería entretenido que formara parte del grupo de graduados", después Rachael confirmó que el rapero "era un caballero".

PUBLICIDAD

Esto ha generado una cascada de opiniones en las plataformas de medios sociales, dado que algunos defienden a Taylor argumentando que ella desconocía las acciones de Diddy y era completamente inocente, mientras que otros la critican, alegando que estaba totalmente al tanto y de acuerdo, a pesar de su temprana edad. Incluso sugieren que, si realmente no sabía nada, aún así se trataba de una elección peculiar por la diferencia de 20 años en sus edades.

"Otra presa de P. Diddy", "desafortunada Taylor, desconocía la capacidad de ese individuo", "vamos, ella no es en absoluto ingenua, estaba al tanto de todas sus acciones, por ello seleccionó a ese círculo de celebridades", "es perturbador cómo Taylor llevó a P. Diddy al baile de fin de curso, ella estaba al tanto", "parece que ella realmente no sabía quién era él, muy ingenua", y "no la protejan, siempre ha tenido malas elecciones", son solo algunos de los comentarios en las redes sociales.

Hasta ahora, la vocalista no ha comentado nada acerca de este video, al igual que numerosas celebridades que han estado envueltas en el asunto de P. Diddy, quienes han decidido pasar por alto todas las críticas y observaciones sobre el tema.