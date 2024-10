Angélica Castro recordó la negligencia médica que casi le costó la vida después de su parto: “Me costó por lo menos 6 años hablar del tema”

“Para mí es un milagro”, confesó Angélica Castro sobre el traumático episodio que casi le costó su vida tras dar a luz a su única hija, Laura de la Fuente. Ella recordó esta situación durante su participación en el podcast, “Más que titulares” de la periodista Javiera Quiroga.

PUBLICIDAD

La animadora del espacio relató que esto sucedió después de que el médico dejó una gasa dentro de Angélica por una semana, esto le ocasionó un shock séptico. “Fue tremendo, me costó por lo menos 6 años hablar del tema”, añadió la comunicadora.

“Nunca los demandé. Al principio dije ‘sí, lo voy a demandar’, pero era tan dramático recordar y volver hasta ahí (a ese momento). Fue muy complejo”, contó.

Ella reveló sus motivos para hablar sobre esta situación que pudo haber terminado en una tragedia. " Yo no tenía idea del conteo de gasas en un parto natural, por ejemplo, y es súper importante hacerlo (...) Si entraron 100, no pueden salir 99, ni menos 70. Hay cosas bien delicadas en el parto, de las cuales hay que estar atentos, como si alguien tiene la presión alta, no es normal eso”, argumentó.

Angélica Castro Captura: Más que titulares

“Uno de los antes y después de mi vida”

Angélica Castro decidió mirar lo que le sucedió con otra perspectiva, “para mí eso que viví fue una oportunidad de crecimiento gigantesco. Uno de los antes y después de mi vida, que he tenido muchísimos y seguiré teniendo”, aseguró Castro.

“Cuando estoy enfrentando el momento más alegre, luminoso y feliz, imagínate lo que es tener una hija, que para mí era el sueño de mi vida, resulta que me muero, veo el túnel y me voy. Yo dije ‘me estoy muriendo’ y efectivamente me estaba muriendo, pero gracias a Dios logré volver”, añadió.

“Si yo volví fue una nueva oportunidad que me está dando vida, porque yo me pude haber ido y ya. Eso hubiese sido la historia, mi hija hubiese crecido con un tremendo papá, pero sin una mamá. Yo la hubiese conocido desde otra dimensión, yo quiero vivirla acá, tocar (a su hija)”, continuó la locutora.

PUBLICIDAD

Finalmente, Angélica Castro entregó una reflexión sobre la vida y lo que aprendió con su experiencia al borde de la muerte. “Una vez más decir que la vida es un instante, uno la tiene hoy y mañana no la tenemos (...) El poder de gratitud que tengo es infinito”, aseguró.

“Cuando sucede esto fue un tremendo regalo por el tiempo que le dediqué a Laura, yo pienso que siempre le hubiese dedicado mucho tiempo, pero no al nivel de conciencia que le dediqué y le he dedicado. Yo sabía que podría no haber estado, entonces cada papa, cada vez que la hacía dormir, cada llanto, cada ida al pediatra, cada pasito, era ver algo que yo sabía que pude no haber visto”, cerró.