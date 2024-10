¿El amor es más fuerte?: Expareja de Gran Hermano se da nueva oportunidad y genera la indignación de seguidores

Hace días atrás, Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, tomó una drástica decisión con respecto a su relación con el exfutbolista y exintegrante de Gran Hermano Chile, Íñigo López, y decidió terminar el incipiente romance, luego que el joven se pasara de listo y se diera un polémico “beso de tres” con Camila Power y Karina Jerez cuando reingresó a la casa más famosa del mundo.

“Más que molesta, estoy decepcionada. La cagó, no pretendo seguir, que me vea la cara y pase algo más grave el día de mañana. Con lo que vi este fin de semana, me queda súper demostrado la persona que es él y no es alguien que quiera tener a mi lado”, fueron las palabras que el periodista Michael Roldán leyó en representación de ella.

Sin embargo, al parecer el amor es más fuerte, y habría decidido darle una nueva oportunidad. Por lo menos, eso se dio a entender luego de verlos ingresando juntos al estadio Monumental, para ver el partido entre Colo Colo y Magallanes.

Fue a través de un video compartido en la red X, donde se ve a los exparticipantes del reality de CHV - primera y segunda temporada- caminando juntos, aunque no de la mano. Por lo tanto, nada indica que hayan retomado la relación, sino que más bien, solo le esté dando la opción de compartir como amigos.

Seguidoras critican a Eskarcita

Pero, eso no fue lo que entendieron sus seguidores, quienes la criticaron por no cumplir con sus palabras.

“Te cagaron delante de todo chile no podi”, “Bb como te vas a juntar con Íñigo después de todo lo que dijiste de Karina y Camila, no tiene sentido”, “Amiga, escucha el tema de la Fran Maira “amiga ya mató”, “No podís Po scarcita después de que te hullo ante to chileeee y vuelve con el ave mayooo Hans si te valoraba pero ya cagastes”, fueron parte de los cometarios que le dejaron las cibernautas en su cuenta de Instagram.