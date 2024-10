El escalofriante truco de Ahora Caigo: TVN emitirá capítulo especial de Halloween con Daniel Fuenzalida como ‘Drácula’

Esta tarde, a eso de las 19:30, el programa de entretención de Televisión Nacional (TVN), Ahora Caigo, transmitirá un capítulo no apto para cardiacos, puesto que será un especial de Halloween. Y en el estudio del canal estatal, el equipo completo fue caracterizado, acompañado de una escenografía terrorífica formada por distintos elementos, gráfica e iluminación.

El animador del espacio de trivias no podía quedar fuera de esta presentación. De esta manera, Daniel Fuenzalida modelará un look que estuvo a cargo del profesional Iván Olate , maquillador de TVN y experto en efectos especiales . Una puesta escena que en el caso del conductor demoró casi dos horas de maquillaje y caracterización. Y no solamente eso, sino que también tuvo semanas previas de preparación para algunos elementos, como los son colmillos hechos a medida, una placa con la que tuvo que ensayar para poder hablar con naturalidad en su rol y también los lentes de contacto, algo que el exHuevo nunca había usado anteriormente.

“El profesionalismo del equipo de maquillaje, vestuario y peluquería fue fundamental en la preparación de mi personaje. Durante dos semanas, Iván Olate trabajó en las prótesis, especialmente en los colmillos, que fueron moldeados específicamente para la caracterización, incluso al principio me costaba hablar”, reconoció Fuenzalida.

“ También los lentes de contacto fueron un desafío, porque nunca había usado antes, y los sentía ahí y me incomodaban , después ya se pasó esa sensación y el color rojo terminó dando el toque perfecto en pantalla al personaje de Drácula. Fue una experiencia muy entretenida trabajar en estos detalles”, agregó el exrostro de Me Late.

Los productores del programa también se caracterizaron para crear una mística acorde a la Noche de Brujas, mientras que los 11 competidores no se quedaron al margen y llegaron con sus mejores pintas para ser parte del programa, que incluyen preguntas de esta particular fecha, con el fin de llevarse un premio en dinero y lograr cumplir sus sueños en el exitoso programa de TVN.

“ El capítulo de Halloween fue increíble gracias a la gran preparación y producción. Todo el equipo se involucró y participó, desde disfrazarse hasta jugar, lo que se reflejó en pantalla . Los participantes también se unieron al espíritu festivo, maquillándose y disfrazándose. Fue como volver a ser niños, creando un programa lleno de diversión. Además, la puesta en escena fue espectacular, con gráficas, música, iluminación y decoraciones especiales. Después de la experiencia de los 200 capítulos, queríamos mantener el nivel alto y lo logramos, ofreciendo un capítulo de calidad visual y entretenido, sin perder el enfoque de concurso. Estoy muy contento con el resultado.”, sentenció el conductor de 52 años.

Ahora Caigo ha tenido un exitoso paso –desde marzo de este año– por la señal televisiva con casa en Bellavista, Providencia. El programa se emite de lunes a viernes a las 19:30, y los viernes, tiene su versión nocturna a las 22.30, donde famosos se enfrentan, bajo una índole solidaria, para ayudar a distintas fundaciones.