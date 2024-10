“Estoy muy molesto con ella...”: Luis Mateucci cuenta la firme de su alejamiento de Daniela Colett

“Con la Dani hoy no tengo ningún tipo de relación”, así de categórico y tajante fue el modelo argentino Luis Mateucci al responder cómo se encuentra actualmente con Daniela Colett, con quien se emparejó al interior del reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, y con quien aparentemente no quedaron muy bien las cosas tras el quiebre.

PUBLICIDAD

Mateucci conversó con Publimetro.cl, señalando sobre su relación con la brasileña que simplemente la relación entre ambos “no se dio y no funcionó” afuera del encierro, agregando además que la joven cambió totalmente su forma de ser cuando ambos se encontraron fuera de las cámaras.

“Según ella vio cosas, qué sé yo, porque la verdad, no hay nada. Además, me parece que habla mucho y eso me molesta, estoy muy molesto con ella por eso”, explicó Luis Mateucci sobre las cosas que ha comentado Daniela Colett sobre su relación tras salir del reality.

A lo anterior añadió que “ella dice que está muy molesta conmigo, por cosas que vio en el reality. ¿Y qué vio en el reality? Porque ella sabía que cuando yo entré al encierro, estaba enamorado de una persona y sabía que yo venía de un desamor y venía rompiendo una relación”, dijo sobre el polémico inicio que tuvieron ambos tras el comentado quiebre de Mateucci con Daniela Aránguiz.

“Quiere quedar como víctima”

El descargo de Luis Mateucci contra Daniela Colett no se quedó ahí, ya que aseguró que la brasileña habla del reality porque “quiere quedar como víctima, me carga. Porque me cargan las víctimas. Además, habla como echándome la culpa a mí… como que se está desvinculando de todo, para ella ser la víctima”.

En ese sentido, el argentino agregó que Colett “dice que no le gusta la televisión y creo que le encanta, porque lo muestra en redes todos los días”.

En tanto, al ser consultado sobre lo que pasó entre ellos cuando salieron del reality, Mateucci señaló que cuando salieron “estábamos súper bien, pero desde que salimos del encierro, la noté rarísima. Salimos de reality, y a la hora que compartimos fuera yo la noté rara, muy rara”.

Finalmente, cerró diciendo que “no era la misma persona con la que yo compartí adentro (...) Y nunca logré, tampoco descifrarla. Y no me interesa hablar de ella. Sí puedo decir que, habla mucho y se muestra mucho, cosa que ella dice no querer, pero lo hace. Entonces no va de acuerdo lo que hace, con lo que dice”.