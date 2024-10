“Literalmente habla como chilena”: Periodista argentino criticó acento de Eugenia Lemos y ‘quedó la escoba’ en redes sociales

En las últimas horas, una conocida argentina ha sido centro de polémicas y debates en redes sociales. Y es que la actriz e influencer del país del tango, Eugenia Lemos (38), está en el ojo de huracán a raíz de su chilenizada forma de hablar.

Específicamente, a través de un video que compartió un periodista trasandino en X (exTwitter) la exchica reality detalló acerca de sus proyectos actuales y un posible regreso a la pantalla chica.

No obstante, lo curioso es que su acento dejó la escoba entre los cibernautas . Por el lado de los chilenos, defendieron a la exparticipante de Amor A Prueba (Mega, 2014), destacando la vasta carrera de Lemos en el país del cobre. Mientras que en la otra vereda, los argentinos cuestionaron, de alguna manera, los modismos y el español que mantiene su compatriota.

La conversación de Eugenia que ocasionó el caos

Fue en un evento cuando FMDOS le consultó a la modelo oriunda de San Antonio de Padua, Buenos Aires, acerca de un posible retorno a la TV. “Hay cositas en tele, pero yo los últimos años me ha tocado más decir que no que sí... me pasa que en las redes sociales yo puedo hacer los proyectos que a mí me encantan, y lo que a mí me gusta es la moda, es el humor, la actuación, y es muy difícil que haya un proyecto de televisión que tenga que ver 100% con eso”, sostuvo Eugenia en un notable español a lo chileno.

Frente a esto, el video que fue replicado en X por el comunicador argentino Agus Rey, dejó una serie de comentarios de distinta naturaleza, tales como “tiene un poco del arrastre de las palabras, pero jamás un chileno creería que es local”, “ es obvio que Euge hable con modismos chilenos si lleva más de 10 años viviendo acá, sin embargo, aún tiene su acento y se nota ”.

Pero como uno ve de todo en las redes sociales, no faltó quienes estuvieran en contra de esta manera de hablar de la paduana: “ Messi vivió la mayor parte de su vida en el extranjero y no se le pegó ningún acento ”, “hace 2 años que vivo en Bogotá y no pierdo mi acento argentino ni por casualidad”, “ qué cringe diría mi hija adolescente ”.