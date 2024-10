¡Nuevos spoilers de “Palabra de honor”!: Revelan cuál es la participante más "complicada" del nuevo reality

Quedan tan sólo días para el esperado estreno del nuevo reality de Canal 13, “Palabra de honor, ¿Lealtad o traición?”. A pesar de que recién este domingo 3 de noviembre comenzará la emisión, el programa lleva grabándose desde hace más de un mes, y ya cuenta con varios participantes ya fuera del encierro.

Por esto, con el fin de que los fanáticos de los realities comiencen a salivar, el 13 entregó nuevos datos de lo que ha pasado dentro de la hacienda militar.

¿Quién es el galán que revoluciona las hormonas dentro del encierro? Su nombre es Josué Bernal, quien fue apodado como “El Pangal español”, y dará de qué hablar tanto por su atractivo como por su desempeño en las competencias.

La participante Natu Urtubias, señaló que “Josué es como que me cachetea con testosterona, porque es muy hombre, muy galán y tiene un gran físico”. Una persona que lo conoce desde España, Gala Caldirola, confesó que “tenía mucha curiosidad de conocerlo más porque me parece súper guapo y me llama la atención”.

Palabra de Honor

Marcianeke, la gran sorpresa

Por otro lado, un personaje que será la gran sorpresa es el cantante Matías Muñoz, mejor conocido como “Marcianeke”, quien ha sido una de las revelaciones del reality por su gran sentido de la disciplina y del orden, algo inesperado para el cantante urbano.

“El recluta Muñoz es uno de los mejores que tengo en este batallón, porque siempre cumple las tareas que le imparten, compite de la mejor manera, es buen compañero y tiene mucho espíritu de cuerpo”, aseguró la Comandante Arratia.

“Lo he visto bien, haciendo deporte, ordenando. Está súper motivado aquí”, agrega su novia, Anaís Vílches, quien lo acompaña en el encierro. El mismo músico dijo estar sorprendido de su desempeño. “Siempre he sido disciplinado para mis cosas, pero nunca pensé en adaptarme tan rápido. Me resultó fácil desde el día uno, mientras que fue difícil para muchos”, manifestó.

Palabra de Honor

Las mujeres del encierro de “Palabra de honor”

El conflicto entre Faloon Larraguibel y Oriana Marzoli que nació en “Ganar o servir” se trasladó a “Palabra de honor”, y ninguna pasa a la otra.

“Al principio no quería ver a nadie del reality anterior, y justo me tocó reencontrarme con esta mujer tan mala onda. Pero me resigné y creo que las dos somos súper profesionales”, afirmó la exchica “Yingo”.

“Yo lo que pienso de Faloon no lo voy a cambiar nunca. Pero si no se mete conmigo, yo no me voy a poner a pelear”, sostuvo Marzoli.

Palabra de Honor

A pesar de lo esperado, no es Marzoli quien fue calificada como la recluta más difícil, sino que ese título se lo llevó la ex Miss Perú, Anyella Grados, quien está teniendo más problemas en integrarse, eso por demorarse en arreglarse y no querer cumplir las reglas.

“La más complicada es la Miss Perú, porque se demora mucho en maquillarse”, argumenta el sargento Fox. “A la recluta Grados le cuesta asumir las normas y siempre está durmiendo. Creo que con esta recluta tendremos que trabajar arduamente para poderla reformar”, añadió la comandante Arratia.

“Ha sido complicado, me está costando realmente. Es un giro de 180 grados a mi vida, y acoplarme a este ritmo me está costando bastante. Me dicen que me tardo mucho en arreglarme, en producirme, pero yo trabajo con mi imagen, y estoy tratando de verme bien y cumplir con todo”, aseguró la peruana.