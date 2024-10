“Qué Judas”: Daniela Colett aseguró que Faloon Larraguibel pasó más de la mitad del reality orquestando su eliminación

Los participantes de “Ganar o servir” tuvieron meses para ver lo que sucedía a sus espaldas dentro del encierro: los pelambres, las conspiraciones, las alianzas y las jugadas del resto que buscaban defender su estadía dentro de la casa.

PUBLICIDAD

Una de las mujeres que estuvo atenta a las emisiones del reality show de Canal 13 fue Daniela Colett, quien estuvo presente en el react de “Ganar o servir” desde su hogar en Brasil. Ella se llevó una sorpresa con una participante en particular, su excompañera de equipo y la mujer que la eliminó, Faloon Larraguibel.

“Viendo algunas cosas de los capítulos, vi que Faloon adentro se hacía muy de amiga, y pasó más de la mitad del reality planeando cómo echarme, O sea, ella podía echarme en una competencia, pero estaba planeando estrategias de cómo echarme”, partió comentando.

Daniela Colett y Faloon Larraguibel Gentileza: Canal 13

Ella prosiguió a entregar ejemplos que presenció que apoyan esta tesis: “como cuando no me dio la inmunidad cuando me la tenía que dar (en el círculo de fuego cuando Faloon era capitana), y estuvo planeando con el otro equipo de cómo nominarme”.

“Varias veces le dijo a Pangal: ‘quiero que echen a la Dani’, porque (yo) era su competencia. Por estrategia está bien, en ese sentido, en el sentido del juego yo era su competencia. Pero, al final ella me ganó en la competencia, entonces no sé para qué estaba tan preocupada de mí, mientras que por delante me decía, ‘ay amiga, no sé qué”.

“Yo entiendo porque tenemos situaciones parecidas de vida, entonces nos llevamos bien. Luego vi estoy y dije: ‘Oye Faloon, qué Judas’”, lanzó.

Su atracción por Pangal Andrade

Sin embargo, esto no fue lo único que comentó Daniela durante su participación en el react, sino que confirmó algo que muchas personas sospecharon: sentía atracción por Pangal Andrade.

PUBLICIDAD

“Pangal me dejaba un poquito nerviosa. De hecho, cuando hicimos juntos el baile del adagio, creo que él se dio cuenta de que yo estaba nerviosa y hasta bromeó con eso”, contó.

“Cuando fuimos al granero a tomar una copa de vino y hablar de algunas cosas, también. Él es imponente, es un hombre muy macho. Sí, te deja nerviosa”, confesó entre risas.

“A lo mejor, si estuviera soltero, no sé. Pero después nos llevamos bien, luego súper mal, y de nuevo bien. Al final, creo que salimos en buena onda. De hecho, después de salir, sí, me atrajo”, se sinceró la brasileña.