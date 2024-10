¡Dieron el sí!: Rodrigo Díaz se casó con Enzo León en una íntima ceremonia

Rodrigo Díaz, conocido bailarín y exintegrante del programa “Rojo”, contrajo matrimonio con su pareja, Enzo León Díaz, en una íntima ceremonia este miércoles. Después de cuatro años de relación, la pareja decidió formalizar su unión, un momento que fue anunciado en redes sociales por el portal de farándula Infama.

En una fotografía compartida en Instagram, se ve a Díaz y León Díaz brindando con copas de espumante, aunque sin muchos detalles adicionales, ya que ambos han optado por mantener la ceremonia en la privacidad.

La noticia del matrimonio de Díaz y León Díaz no sorprendió a sus seguidores, pues el bailarín ya había anunciado el año pasado sus planes de casarse. En una entrevista televisiva, Díaz comentó: “El próximo año me caso. Yo siempre decía que nunca me iba a casar y bueno, la verdad que llegó el amor”.

Aunque la pareja no suele compartir muchos detalles de su vida en redes sociales, el amor entre ambos ha sido evidente en las pocas ocasiones en que Díaz ha expresado públicamente su cariño hacia León.

Enzo León Díaz, es comunicador audiovisual titulado en 2013 en el instituto profesional DUOC UC, y quien ha acompañado a Rodrigo no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional, desempeñándose desde 2018 como process manager en la Academia de Baile de Rodrigo Díaz. La pareja ha compartido momentos significativos y ha enfrentado juntos desafíos personales y profesionales.

Rodrigo comentó en una entrevista en el programa “Más Vivi que Nunca” que Enzo lo conoció en un momento difícil de su vida, “en mi peor versión”, y, a pesar de ello, decidió quedarse a su lado. “Estoy muy contento porque siento que saca lo mejor de mí y eso es lo importante, que me quiere”, compartió el bailarín en aquella oportunidad.