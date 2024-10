“Está en un ayuno intermitente”: Mateucci se sinceró sobre quién es su candidato para conquistar ‘¿Ganar o Servir?’ y explicó su preparación

Durante esta velada nocturna del último miércoles de octubre, seguido del noticiero Teletrece Central y en horario especial, se emitió el programa farandulero que se roba las tardes del ‘13’: Hay Que Decirlo.

Y dentro del primer bloque del espacio de espectáculos que anima Ignacio Nacho Gutiérrez y Pamela La Fiera Díaz, estuvieron presentes tres de los jugadores de ¿Ganar o Servir? , dos de ellos son los finalistas: Francisco Rodríguez , Pangal Andrade y Luis Mateucci .

Precisamente este último participante nombrado reveló quién ganaría, según él: “Pancho, por supuesto. Se preparó mucho... anoche salí a cenar con él: no cenó. Está en un ayuno intermitente, de descarga, ¿sabes lo que es?. Nosotros pedimos entraña, bife de chorizo y tres cortes; lo vio y el loco (Francisco) no comió nada”.

“Y se aguantó... ¿sabes lo que es oler todo eso?. Después pedimos un tres leches y nada: tomó agua. Entonces, está muy enfocado, lo veo bien y yo creo que es el próximo ganador de ¿Ganar o Servir? ”, añadió el trasandino.

El que hubiese preferido Mateucci si llegaba a la final

Sumado a lo anterior, ante una pregunta de Nacho a Luis, en la cual le consultó por quién le hubiese gustado enfrentar en una posible final, el argentino detalló que “a mí me hubiera gustado, que se me dé la posibilidad de competir en semi contra Pancho: medirme contra Pancho, que no lo conocía tanto, a Pangal lo conocí en todo el reality, y ya si ganaba irme a la final con Pangal”.

¿Cuándo termina el reality?

Cabe recordar que la gran final de este programa del “canal de los realities” se llevará a cabo el próximo domingo 3 de noviembre, y justo después, será el esperado debut del nuevo espacio de telerrealidad que será en una academia militar: Palabra de Honor. Todo esto lo podrás ver en directo por las pantallas del ‘13′, 13Go y Claro en su canal 557.