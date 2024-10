¡Expuso a Ángela! Cazzu no se calla sobre su separación y exhibiría “la peor mentira” de la esposa de Nodal

Hace un par de semanas Ángela Aguilar ofreció una entrevista en inglés con ABC News, en la que contó su versión sobre cómo se dio su relación con Christian Nodal, fue el mismo momento en el que reveló cómo su historia había comenzado unos años atrás, alegando que ellos no eran los villanos de la historia y que incluso todos los involucrados tenían el conocimiento de su romance.

Esto pronto desató una ola de comentarios en su contra e incluso provocó una ola de especulaciones a su alrededor sobre cuál es la verdadera historia de lo que sucedió entre ella y Christian Nodal, y si, el cantante fue infiel a Julieta Cazzuchelli.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su relación con Christian Nodal?

En la entrevista con Mireya Villarreal, Ángela Aguilar aprovechó la oportunidad para decir su verdad sobre su polémico romance con Christian Nodal, explicando:

“No es lo que están retratando y no me siento como en este momento de mi vida, realmente no siento que tenga que explicarle nada a nadie, creo que la gente está siendo villanizada y creo que la gente está siendo mal retratada, creo que no están retratando cómo debería de ser”.

A su vez, Ángela Aguilar añadió que pocos detalles se conocían sobre su historia y que no era como fue retratada: “Ni siquiera conocer el 5% de la historia que intentan contar, pero está bien, porque eso es lo que vende y estamos en una industria y aquí es donde se trabaja, ¿ya sabes?”, y aseguró que todos los involucrados tenían conocimiento de ello: “Todas las partes de la mano están juntas y unidas. Todos estamos en la misma página, a nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila”.

Por último, la hija de Pepe Aguilar aseguró que todas las partes estaban felices: “Todos estamos felices, somos adultos, sabemos cómo sobrellevar esta situación y no es lo que ven en las redes sociales [...] Soy superrespetuosa de mi esposo y de todo lo que lo rodea. Estamos trabajando en algo juntos y la vida es tan increíble en este momento, cuando apago mi teléfono, puedo disfrutar de lo increíble que es la vida”.

