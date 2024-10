Todo lo que se reveló en el tráiler general de Marvel Studios para el 2025 | ¿Quién es Wonder Man?

D23: Dos personajes de Marvel obtienen nuevos looks para Disney +

Este último tramo del 2024 vino con un resurgir de Marvel Studios. El éxito rotundo de Deadpool & Wolverine en las taquillas a nivel mundial, dieron un impulso a la casa de las ideas para regresar a los viejos niveles de hype, en los que los fanáticos esperaban con ansias cada adelanto sobre series y películas en las que se estaban trabajando.

PUBLICIDAD

Recientemente obtuvimos anuncios relacionados a Spider-Man 4, gracias a que el mismo Tom Hollad reveló que leyó el guion junto a Zendaya y que ambos fueron convocados para comenzar el rodaje de la película la próxima primavera (entre marzo y junio).

A eso le tenemos que sumar que ya se dieron a conocer las fechas de estreno de Avengers: Doomsday y de Avengers: Secret Wars; esta última tendrá al Thanos de Josh Brolin, según revelaron medios estadounidenses.

A todo este hype cinematográfico le tenemos que añadir que Marvel Studios sigue apostando a su formato de televisión. Lanzaron esta semana el catálogo de series que se estrenarán para el 2025 en Disney Plus. Destacó la presencia de un personaje popular para los cómics, pero que no había tenido participación en las series y películas: Wonder Man.

El tráiler general de Marvel Studios tiene imágenes, títulos y fechas de las siguientes producciones:

What If? S3 - 22 de Diciembre de este 2024

Your Friendly Neighborhood Spider-Man - Enero 2025

Daredevil Born Again - 4 Marzo 2025

Ironheart - Junio del 2025

Eyes of Wakanda - 6 de agosto del 2025

Marvel Zombies - Octubre del 2025

Wonder Man - Diciembre 2025

¿Quién es Wonder Man?

Wonder Man tiene un pasado largo y tendido en los cómics de Marvel. Hizo su debut en Avengers #9, publicado en 1964 y fue una creación de Stan Lee, Don Heck y Jack Kirby. Su nombre real es Simon Williams y resalta por tener una fuerza sobrehumana, resistencia y durabilidad comparables a las de héroes como Thor y Hulk.

Inició como villano, ya que obtiene sus poderes gracias al Barón Zemo, quién le otorgó sus habilidades como parte de un plan para destruir a Los Vengadores.

El papel estará interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, a quien conocemos por ser Black Manta en Aquaman.