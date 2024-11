Cazzu confiesa que Christian Nodal solo ha visitado a su hija dos veces

El nombre de Cazzu volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, ya que decidió hablar por primera vez sobre su separación con Christian Nodal y el romance con Ángela Aguilar, dejando como resultado un sinfín de dudas y reacciones.

PUBLICIDAD

La ruptura entre Cazzu y Nodal se dio a conocer de manera abrupta, tomando en cuenta que tan solo unos meses antes dieron la bienvenida a su primera hija, por lo cual en la reciente entrevista que ofreció, la artista argentina habló de su papel como mamá soltera y la forma en la que se ha involucrado el cantante de regional mexicano.

Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar ¿Otra Cazzu? Clarividente predice embarazo de Ángela Aguilar e infidelidad por parte de Nodal (Instagram @cazzu @Nodal @angela_aguilar_)

Cazzu confiesa que Nodal solo ha visitado a su hija dos veces

Como parte de su entrevista para el canal de YouTube LUZU TV, Cazzu habló de la relación que ha tenido con Nodal como parte de la crianza para su hija Inti, señalando que solo ha recibido al artista mexicano en dos ocasiones.

“Mi casa ha sido una casa de mucho respeto donde siempre se ha recibido, las dos veces que recibí a su papá, fue siempre lleno de respeto, toda la comunicación siempre ha sido con respeto. Entonces, quisiera que de alguna forma se me retribuya porque yo no hice nada mal y no le hice nada a nadie”, comentó.

Cazzu y la pequeña Inti Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Cabe destacar que después de las declaraciones de Cazzu, el intérprete de “Botella tras botella” realizó una transmisión en vivo para hablar del tema, explicando que no ha visitado a su hija por cuestiones laborales, dejando como resultado que los usuarios critiquen su ausencia en la vida de Inti.

Cazzu confiesa cómo ha sido criar a su hija sola tras ruptura con Nodal

En medio de la conversación con las conductoras del programa, Cazzu mencionó que su hija ha sido uno de los mayores apoyos para afrontar toda polémica mediática en la que ha sido involucrada, señalando que incluso ha llorado con ella.

“Mamá también puede estar triste, he llorado con Inti en brazos, quizás ella es muy chiquita, pero te ven”, comentó.

PUBLICIDAD

Asimismo, ante los cuestionamientos sobre su maternidad, la artista argentina explicó que se convirtió en mamá en un momento inesperado, pero que todas las circunstancias han generado un ambiente apto para su hija Inti.

“Me tocó ser mamá en un momento que no esperaba, pero que estaba totalmente preparada, estaba todo dado para ser mamá, así que yo vivo una maternidad soñada, tengo la posibilidad de trabajar, de tener niñeras, de tener a mi bebé con todo”, explicó.