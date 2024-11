¿Encontró a su sucesora?: Pamela Díaz alabó la participación de Michelle Carvalho en el reality “Gran Hermano”

La brasileña Michelle Carvalho acaparó titulares tras titulares por su participación en el reality de Chilevisión “Gran Hermano”, el cual terminó ganando hace una semana. Su protagonismo dentro del encierro es indiscutido, y hasta la denominada “reina de los realities” alabó su rol.

En su programa de Youtube “Oh! Diosas”, la animadora Pamela Díaz entregó su sincera opinión sobre el trabajo televisivo de Carvalho, sin antes de referirse a ella misma. “Yo creo que en Chile no hay nadie que haga (una participación) de reality mejor que yo, y no es porque me agrande, sino porque lo sé y lo siento. Mi público me avala y por algo me paga tan bien”, partió.

“Todavía estoy en la espera de entregar mi corona”, dijo la Fiera al referirse a su trono como la reina de los encierros televisados. “Siempre he tenido ganas... Yo amo que las chiquillas jóvenes sean protagonismo, pero hasta el momento no hay ninguna”, aclaró.

Díaz especuló que si ella hubiese entrado al reality “Gran Hermano”, la única persona que le pudo haber hecho competencia es Michelle Carvalho, aunque aseguró que ella le hubiese ganado de igual forma.

Michelle Carvalho y Pamela Díaz Captura: Sin Editar

¿La sucesora de ‘la Fiera’?

Pamela Díaz recordó que cuando le hizo una entrevista a Michelle Carvalho para “Sin Editar”, unos días antes de que la brasileña se encerrara en la casa más famosa del mundo, y en ese instante, ya sabía que sería la ganadora de “Gran Hermano”.

“Hace 12 años en ‘Pareja Perfecta’, ella me caía muy bien, yo hacía como de mamá ella (...) cuando me iba de la casa yo dije que a la Michelle solo había que quererla, no entenderla porque era un personaje bstante especial, y que en un momento iba a madurar e iba a ser la mejor”, rememoró.

“A mí me hubiese encantado que fuera chilena para entregarle la corona porque por lejos... después de ver en “Gran Hermano” cómo se comportó, cómo lloró cuando hicieron esa supuesta salida, es primera vez que veía el reality yo decía ‘esta es loca de verdad’. No podía creer que haya llorando tanto”, continuó.

“Ella es siniestra para un reality, la encuentro extraordinariamente seca. Encuentro increíble que haya ganado ‘Gran Hermano’, y si fuera chilena ella es la verdadera ‘Fiera’ del día de mañana, pero como no es chilena, todavía no tengo una (sucesora)”, concluyó Pamela Díaz.