Mariah Carey dio inicio oficial a la Navidad, así sorprendió esta vez

Desde mucho antes de los primeros días del mes de octubre comenzó la tendencia en las redes sociales en la que indicaban que la cantante Mariah Carey se estaba “descongelando” para darle paso las celebraciones de la Navidad del año 2024 y ya lo hizo.

Pues a las 12:00 a.m. de este 1 de noviembre la cantante publicó su acostumbrado video con el que despide el Halloween y da inicio oficial a la Navidad al mejor ritmo de su éxito mundial ‘All I Want for Christmas Is You’ el cual se desprende de su producción discográfica ‘Merry Christmas’ del año 1994. Y a casi tres décadas de su lanzamiento el tema toma auge en cada llegada de la temporada navideña.

Maria Carey lució como Morticia Addams

Para esta ocasión Maria Carey lució como Morticia Addams de la película ‘Los Locos Addams’ en una escenografía similar a la casa de la peculiar familia que incluyó a un Homero Addams. Como en la película la cantante bailó junto a su fúnebre amor un tango en medio de joyería exclusiva que incluyó una daga que le lanza y que al quebrar el vidrio de un retrato abre las puertas de un reloj gigante marcado por un calendario que resguarda su traje de Navidad al grito de “IT’S TIME!!!!”, mientras Homero se convierte en un muñeco de nieve.

Tal y como era de esperarse el video de Mariah Carey se llenó de millones de reproducciones, así como de la reacción de su comunidad digital en todo el mundo que aplaudió la manera en la que siempre oficializa la llegada de la Navidad.

Mariah Carey con sus videos de Navidad

Uno de los primeros videos fue para la Navidad del 2020 en la que iba a ser atacada por un personaje de Halloween que llegaba a la habitación en la que se encontraba ella en medio de decoración navideña.

El inicio de la Navidad de 2021 se paró ante unas tres calabazas en la que se leía la frase “It’s not time” y lo que hizo fue destruir aquella en la que se leía “not” una calabaza en la que se leía “not” dándole así la bienvenida a la Navidad.

En el año 2022 lo hizo disfrazada de bruja mientras estaba montada sobre una bicicleta de spinning y luego de una maquiavélica risa apareció sobre un reno en medio del ambiente navideño.

Mariah Carey siguió reinventándose y para el video de la Navidad del 2023 la cantante tal parece que estuvo al pendiente de los memes en las redes sociales en la que la tenían dentro de un enorme cubo de hielo, por lo que para el video decidió “descongelarse” con el característico grito.